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5'inci Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Sempozyumu düzenleniyor

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu, Süleyman Demirel Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve İslam Tarihçileri Derneği iş birliğiyle Isparta’da ‘5.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu, Süleyman Demirel Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve İslam Tarihçileri Derneği iş birliğiyle Isparta'da ‘5. Uluslararası Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Tarihi, Kültürü ve Medeniyeti Sempozyumu' düzenlenecek.


Orta Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'nde kurulmuş olan Türk beyliklerinin her birinin kapsamlı olarak incelenmesi amacıyla 2014 yılından bu yana düzenlenen sempozyum serisinde 2018 yılı Hamitoğulları Beyliği'ne ayrıldı. 2-4 Kasım tarihlerinde Süleyman Demirel Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan sempozyumda Hamitoğlulları Beyliği'nin kuruluşu, menşei, diğer beylik ve devletlerle ilişkileri ele alınacak. Beyliğin hüküm sürdüğü dönemdeki toplumsal hayat, dil, edebiyat ve folklorün konuşulacağı sempozyumda, Hamitoğlları Beyliğinin Türk tarihi açısından önemine dair değerlendirmeler paylaşılacak. Sosyal bilimlerin çeşitli alanlarından 70'in üzerinde bilim insanının katılacağı etkinlik, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan'ın başkanlığında Prof. Dr. Mehmet Şeker, Prof. Dr. Mehmet Ersan ve Prof. Dr. Behset Karaca'nın konuşmacı olduğu açılış oturumuyla başlayacak. Sempozyum, ilgili herkesin katılımına açık olarak düzenlenecek.

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