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04 Haziran 2018 19:54

65. Hükümetin 65. ve son Bakanlar Kurulu toplantısı yapıldı

65.

65. Hükümetin 65. ve son Bakanlar Kurulu toplantısı yapıldı

04 Haziran 2018 19:54

Hükümet, ve son Bakanlar Kurulu toplantısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirdi.


Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Başbakanımız bir sunum yaptı. İçeride tabii ki duygusal anlar oldu. Hepimizin son toplantısı oldu. Parlamenter hükümet sistemi içinde son Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası belki yaptığımız bu son açıklamadır, hayırlısı olsun. 24’ünden sonra Türkiye yeni bir döneme başlıyor" dedi.




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