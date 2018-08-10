7. Altay Toplulukları Sempozyumu Ulanbator’da gerçekleştirildi

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, Moğolistan Bilimler Akademisi Başkanı Duger Regdel, TC Ulanbator Büyükelçiliği adına İkinci Kâtip Hüseyin Çakmak, Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Prof. Dr. Darhan Kıdırali, Türksoy Temsilcisi Doç. Dr. Askar Turganbayev, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz, Moğolistan Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Baatarhuu, İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Abdülhaluk Cay ve Kore Uluslararası Araştırmalar Üniversitesi Rektörü ve Altay Akademisyenler Birliği Başkanı Prof. Dr. Han Woo Choi tarafından gerçekleştirilen açış konuşmalarında, oldukça geniş bir coğrafyaya yayılan Altay toplulukları arasındaki kültürel ortaklıkların keşfedilmesinin ve Altayistik alanında gerçekleştirilen çalışmaların iş birliği ile sürdürülmesinin önemi vurgulandı.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs, yaptığı açış konuşmasında bu yıl 7’ncisi düzenlenen Altay Toplulukları Sempozyum’u için Ulanbator’da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi. Dünyanın en büyük dil ailelerinden ve etnik gruplarından birisini oluşturan Türk dünyası Altay toplulukları üzerine düzenlenen etkinliğin, bilim dünyasına önemli katkılar sunacağına inandığını ifade eden Örs, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile Türk Tarih Kurumu’nun bu tür bilimsel etkinliklere her zaman destek olmaya çalıştığını dile getirdi. Toplantıya ev sahipliği yapan Moğolistan Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile Moğolistan Bilimler Akademisi’ne de etkinliğin gerçekleştirilmesi için sundukları katkılardan dolayı teşekkür eden Örs, sempozyumda sunulan bildirilerin basılmasıyla etkinlikte dile getirilen bilgilerden daha geniş bir kesimin faydalanacağını ifade etti.

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan ise Türklerin ve Altay bölgesindeki diğer milletlerin medeniyete katkılarına değindi. On dokuzuncu yüzyılın en heyecan verici bilimsel gelişmelerinden olan Orhun Yazıtları’nın okunması hadisesinin, bir bozkır medeniyetinin kültür yarışında erişmiş olduğu düzeyi göstermesi açısından ufuk açıcı bir olay olduğunu dile getiren Turan, Türklerin tarihte edindiği askeri ve siyasi başarılarının temelinde her zaman bilimde ve teknolojideki gelişmişliklerinin yattığını ifade etti. Çok erken çağlardan beri demire şekil verme teknolojisine, matematikte yakalanan istikrarlı bir seviyeye, gelişmiş bir idari ve askeri yapılanmaya ve sağlam bir hukuki sisteme sahip olan Türk devletlerinin, Selçuklular ve Osmanlılarla medeniyetin zirvesine ulaştığını kaydeden Turan, bu devletlerin dahi bozkırlar ve Altaylarla sağlam bağları olduğunu dile getirdi. Turan, düzenlenen sempozyumda, böyle bir medeniyeti ortaya çıkaran Altay topluluklarına dair önemli değerlendirmelerin yapılacağını sözlerine ekledi.

Bu yılki ana teması "Gelenekler-Görenekler-Töreler ve Yasalar" olarak belirlenen sempozyumda düzenlenen 40 oturumda, Altay topluluklarında ad verme, ölü gömme gibi gelenekler, toplulukların adalet sistemini oluşturan değerler, günlük yaşamı şekillendiren inançlar, topluluklar arasındaki benzerlikler, farklılıklar ve etkileşimler ele alındı. Altayistik alanında çalışmalarını sürdüren 11 ülkeden bilim insanlarını buluşturan etkinlik, tarihten dil bilime, etnografiden coğrafyaya farklı alanlardan bilim insanlarının iştirakiyle geniş katılımlı bir disiplinler arası toplantı olarak gerçekleşti.

Etkinliğe katılan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Derya Örs, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan ve beraberindeki heyet, Türkiye Cumhuriyeti Ulanbator Büyükelçiliğine ziyarette bulundu. Düzenlenen sempozyuma dair değerlendirmelerin yapıldığı görüşmede, Türkiye ve Moğolistan arasında yürütülen akademik çalışmalara dair görüş alışverişinde bulunuldu.