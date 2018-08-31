7 aylık maaşını devlet hazinesine bağışlayacak

Ankara’nın Polatlı ilçesine bağlı Ömerler Mahallesi Muhtarı Nurallah Öz, ABD’nin Türkiye’ye karşı aldığı yaptırım kararına ve dolar üzerinden oynanan oyuna tepki göstermek için 7 aylık maaşını hazineye bağışlama kararı aldı. Bağış yapmak için Polatlı Kaymakamlığına dilekçe veren Öz, günün birlik olma günü olduğunu belirterek, "Devlet ana babadır. Kim ana babasının zorda kalmasını başkasına el açmasını ister ki? Bizler evlatları olarak devletimize sahip çıkmak onu kollamak gözetmek ve zor gününde yanında olmak zorundayız. Kuru kuruya devletimi seviyorum olmaz. Sevmek fedakarlık ister. Atalarımız ne derdi Allah devlet bozgunluğu vermesin derdi, niye çünkü onlar devletimizin güçsüz olduğu yılları yaşamışlar da onun için. Bugün huzur içerisinde canımıza, malımıza, namusumuza zarar gelmeden yaşayabiliyorsak devletimizin sayesindedir. Bugün bir Yahudi yaşadığı herhangi bir ülkedeyken vergileri haricinde İsrail’e para bağışlayabiliyorsa, bunu bizler de yapabiliriz. Almanlar 2. Dünya Savaşı’ndan sonra çökmüş ekonomilerini bağışlarla toparlayıp bugün sanayi devi haline getirmişlerse bizler de yapabiliriz. Her şey bir kıvılcıma, inanmaya, gayrete, uyanmaya bakar. Bu devlet içerisinde yaşayan ve bu devletin kimliğini taşıyan herkes hepimiz kardeşiz. Onun için uyanalım ve dış güçlere karşı devletimizi güçlendirelim. ’Söz konusu vatansa gerisi teferruattır’ anlayışı ile hareket edelim. İnşallah kuru soğanlarının hasadına yakında başlayacağım. Devletime bağışlarım devam edecek. İmkanı bütçesi müsait olan tüm vatandaşlarımızın bu girişime destek olmasını istiyorum" dedi.

Öz, "Unutmayın ki, ana ve babalar evlatlarından zorda kalmadan destek isteyemez. Bizler devletimizin evlatları olarak istetmeyelim. Devletimizin parası zaten bizim paramız ve bizlere dönecek. Hani bir söz vardır babası oğluna bağı bağışlamış oğlu bir cingil üzümü bağışlamamış diye. Bu sözü yenelim" ifadelerini kullandı.

Muhtar Öz dilekçesinde şunları kaydetti:

"Devletime karşı dış güçler tarafından ekonomik baskı yapıldığını görmekteyim. Bu yüzden yerel seçimlere kadar olan 7 aylık muhtarlık maaşımın tamamını devletimin hazinesine bağışlıyorum. Gereğinin yapılmasını arz ediyorum."