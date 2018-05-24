Diğer
Kategoriler
24 Mayıs 2018 09:10

771 konut hak sahiplerine teslim edildi

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Mamak Belediyesi işbirliği ile 11 etap ve 14 mahallede uygulanan Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm projesi kapsamında 771 konut kura ile sahiplerini buldu.

771 konut hak sahiplerine teslim edildi

24 Mayıs 2018 09:10

Araplar 4. etapta 748, 6. etapta 23 konutun hak sahiplerine teslim edildiği kura çekilişine, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Gökşin, Ankara Büyükşehir Meclis Üyeleri, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammed Abdullah Özer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Akgül, Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi’nin alan itibari ile dünyanın en büyük kentsel dönüşümü olduğunu ifade etti. Kuranın ilk talihlileri yeni konutlarının anahtarlarını Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Gökşin’in elinden aldı.


Amacımız sağlıklı ve huzurlu bir dönüşüm sağlamak


Dünyanın en büyük ve ödüllü Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi’ni 14 mahalle ve 11 etap halinde yürütüldüğünün ifade eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Gökşin, “Bugüne kadar 10 bin 378 adet gecekondumuzun hak sahipleri ile anlaşarak sözleşme imzaladık. Hak sahipleriyle anlaşma oranımız yüzde 77’yi buldu. Amacımız mağdur etmeden sağlıklı ve huzurlu bir dönüşümü sağlamak. Bugüne kadar toplamda 5 bin 50 konutun kurasını hep birlikte çektik” dedi.


Başkentimize yakışır bir ilçe oluyoruz


Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi’nin daha hızlı nasıl tamamlanabileceği düşüncesinde olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Kentsel dönüşümün sıkıntılarını ve zorluklarını çok iyi biliyoruz. Taşın altına eğer elimizi gövdemizi koymazda bu sorunu halının altına atmış olsaydık, bugün durumu idare diyor olacaktık. İnşallah bundan sonra daha hızlı bir şekilde Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte hükümetimizin vermiş olduğu destekle Mamak’ımızı Başkentimize yakışır bir ilçe haline hep birlikte getireceğiz. Rabbim şimdiden yeni evlerinizde ağız tadıyla huzur içerisinde oturmayı nasip etsin” ifadesini kullandı. (BC -




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
28
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç