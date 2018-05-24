771 konut hak sahiplerine teslim edildi

Araplar 4. etapta 748, 6. etapta 23 konutun hak sahiplerine teslim edildiği kura çekilişine, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Gökşin, Ankara Büyükşehir Meclis Üyeleri, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammed Abdullah Özer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Akgül, Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi’nin alan itibari ile dünyanın en büyük kentsel dönüşümü olduğunu ifade etti. Kuranın ilk talihlileri yeni konutlarının anahtarlarını Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Gökşin’in elinden aldı.

Amacımız sağlıklı ve huzurlu bir dönüşüm sağlamak

Dünyanın en büyük ve ödüllü Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi’ni 14 mahalle ve 11 etap halinde yürütüldüğünün ifade eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Gökşin, “Bugüne kadar 10 bin 378 adet gecekondumuzun hak sahipleri ile anlaşarak sözleşme imzaladık. Hak sahipleriyle anlaşma oranımız yüzde 77’yi buldu. Amacımız mağdur etmeden sağlıklı ve huzurlu bir dönüşümü sağlamak. Bugüne kadar toplamda 5 bin 50 konutun kurasını hep birlikte çektik” dedi.

Başkentimize yakışır bir ilçe oluyoruz

Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi’nin daha hızlı nasıl tamamlanabileceği düşüncesinde olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Kentsel dönüşümün sıkıntılarını ve zorluklarını çok iyi biliyoruz. Taşın altına eğer elimizi gövdemizi koymazda bu sorunu halının altına atmış olsaydık, bugün durumu idare diyor olacaktık. İnşallah bundan sonra daha hızlı bir şekilde Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte hükümetimizin vermiş olduğu destekle Mamak’ımızı Başkentimize yakışır bir ilçe haline hep birlikte getireceğiz. Rabbim şimdiden yeni evlerinizde ağız tadıyla huzur içerisinde oturmayı nasip etsin” ifadesini kullandı. (BC -