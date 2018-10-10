7Days EuroCup: Türk Telekom: 67 - Valencia Basket: 72

maçında Ankara'da Valencia Basket Takımı'nı ağırladı. Mücadele konuk takımın 72-67'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Yeni sezonda Tahincioğlu Basketbol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek olan Türk Telekom Basketbol Takımı, ULEB (Avrupa Basketbol Ligleri Birliği) tarafından 24 takımın mücadele vereceği EuroCup'a davet edildi. Euroleague'le birlikte Avrupa'nın en büyük basketbol organizasyonundan biri olan EuroCup'a davet edilen Türk Telekom Basketbol Takımı, Ankara'da İspanya ekibi Valencia Basket Takımı'nı ağırladı. İlk periyota iyi gibi başlayan Telekom ilk 10 dakikayı 17-10 önde tamamladı. İkinci periyotta oyun disiplininden kopmayan Türk Telekom, ilk yarıyı da 38-31 önde tamamladı. İkinci yarıya kötü başlayan Telekom 3. periyot sonucunda 55-49'luk skorla geriye düştü. Türk Telekom, adeta kıran kırana geçen son 10 dakika sonucunda mücadeleden 72-67 mağlup ayrıldı.

Salon: Ankara

Hakemler: Damir Javor, Mehdi Difallah, Uros Obrknezevic

Türk Telekom: Sylven Landesberg 16, Polat Kaya 6, Can Akın, Yunus Sonsırma 3, Ender Arslan 9, Kaya Peker 2, Serhat Çetin 3, Metin Türen, Nusret Yıldırım, Kenny Gabriel 15, Terrance Campbell 13, Vladimir Stimac 6

Başantrenör: Burak Gören

Valencia Basket: Sergi Garcia, Alberto Abalde 8, Sam Van Rossom 8, Will Thomas 16, Mike Tobey 3, Bojan Dubljevic 12, Guillem Vives 4, Matt Thomas 13, Joan Sastre 3, Aaron Doornekamp 5, Jon Galarza, Soler

Başantrenör: Jaume Ponsarnau

1. Periyot: 17-10 (Türk Telekom lehine)

Devre: 38-31 (Türk Telekom lehine)

3. Periyot: 49-55 (Valencia Basket lehine)