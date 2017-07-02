8. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

kattan düşerek beton zemine çakılan kadın hayatını kaybetti.

Olay, Ankara’nın Kızılcahamam ilçesi Yenice Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan Hicabi Efendi apartmanının sakinlerinden Mehtap Dede (33) isimli kadın, evlerinin 8. katından dengesini kaybederek yere düştü. Beton zemine çakılan Dede, ağır yaralandı.

Mehtap Dede’ye ilk müdahaleyi balkondan düştüğünü fark eden komşuları yaptı ve ardından sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaralı kadını ambulansa alarak, Kızılcahamam Devlet Hastanesine götürdü. Buradaki müdahalesinin ardından Dede, Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Mehtap Dede, hayatını kaybetti.