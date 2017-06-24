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24 Haziran 2017 11:33

8. Uluslararası Ramazan Etkinlikleri sona erdi

Keçiören Belediyesi tarafından düzenlenen 8.

8. Uluslararası Ramazan Etkinlikleri sona erdi

24 Haziran 2017 11:33

Uluslararası Ramazan Etkinlikleri, tasavvuf sanatçısı Cihat Ayaz ilahi konseri ile sona erdi.


Kalaba Kent Meydanı’nda düzenlenen konserde Ayaz’ın seslendirdiği birbirinden nadide ilahiler arasında özellikle “Allah Allah” ve “Allah Hu Allah” ilahileri alandakilerden büyük alkış aldı. Ayaz’ın 15 Temmuz şehitleri ve tüm şehitler anısına seslendirdiği “Şehitler Ölmez” ilahisi ise alandakilere duygu dolu anlar yaşattı.


17 ülke ve 14 hemşehri derneğinin katılımıyla gerçekleşen 8. Uluslararası Ramazan Etkinliklerinde vatandaşlar, her yıl olduğu gibi bu yıl da farklı kültürleri yakından tanıma, Osmanlı macunu, Osmanlı şerbeti gibi geleneksel lezzetleri tatma imkanı buldular. Alandaki kültür evlerini ziyaret ederek bol bol fotoğraf çekinen vatandaşlar, aileleriyle birlikte manevi atmosferde farklı bir Ramazan yaşadılar.


Keçiören Belediyesi’nin bayrama hazır olduğunu ifade eden Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma mesajları verdiğimiz, Türk- İslam coğrafyası ile kültür köprüleri kurduğumuz bir Ramazan ayını daha geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Vatandaşımızın huzur ve güven içerisinde bayramını yaşaması için de her türlü tedbiri aldık. Tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı’nı kutluyor, herkesin yüzünün güldüğü, hiç kimsenin unutulmadığı bir bayram geçirmelerini temenni ediyorum” dedi.




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