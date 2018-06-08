8 yıllık sır cinayette kıskançlık şüphesi

Koca hakkında "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava dosyasına göre, Keçiören ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi Sevgi Aslan, 25 Ocak 2010 tarihinde eşi Ömer Aslan ve komşusu tarafından evinin banyosunda ölü bulundu. Komşunun ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, ceset üzerinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde talihsiz kadının 18 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Cinayetin aydınlatılması için geniş çaplı soruşturma başlatan savcı, cesedi bulan Ömer Aslan ile komşularının ifadesini aldı. İş çıkışı evine döndüğünde kapısını açmaya çalıştığını, ancak kapının arkasında anahtar olduğu için açamadığını belirten Aslan, komşuları Meryem-Cengiz P. çiftinin evindeki tuvalet penceresinden kendi evine girmeye çalıştığını, kilosundan dolayı başaramadığını kaydetti. Komşusunun evin kapısını açmayı denediğini ve başardığını belirten Aslan, "İkimiz birlikte eve girdiğimizde evin bütün odalarının tamamen dağınık vaziyette olduğunu gördük. Evde eşimi görmedim. Banyonun kapısını açtığımda eşimin kanlar içinde yattığını gördüm" dedi.

"Eniştem, kıskançlık nedeniyle öldürmüş olabilir"

Maktulun ailesini de dinleyen savcı, katil veya katillerin kimliğine dair iz aradı. Soruşturma süresince farklı tarihlerde ifadesi alınan maktul Aslan’ın ablası Ayşe Öztürk, 10 Nisan 2017’de verdiği ifadede Ömer Aslan’ın olay tarihinden beri çelişkili ifadelerde bulunduğunu söyledi. Ömer Aslan’ın etrafta eşinin başkalarıyla ilişkisi olduğunu söylediğini belirten Öztürk, eniştesinin kıskançlık nedeniyle kardeşini öldürebileceğinden şüphelendiğini anlattı.

Savcı, 8 yıl süren soruşturmanın ardından olaya ilişkin iddianamesini tamamladı. Savcı iddianamede, "Şüpheli Ömer Aslan, Başsavcılığımızda ve emniyette alınan ifadeleri ile vermiş olduğu dilekçelerinde 11 kez kimliği tespit edilemeyen kişilerden şüphelendiğini beyan ederek soruşturmayı yanlış yollara sevk etmeye çalışmıştır" tespitinde bulundu.

"Kıskandığı eşini 18 yerinden bıçakladı"

Aslan’ın kapının diğer tarafında anahtar olduğu için kapıyı açmayı başaramadığını söylediğini anımsatan savcı, ifadeleri alınan komşuları Meryem P. ile Cengiz P.’nin kapının arkasında veya yerde anahtar görmediklerini, eve giren Aslan’ın herhangi bir şekilde heyecanlanıp feryat figan ederek üzülmediğini beyan ettiklerine dikkat çekti. Olay yerindeki kanlı tükürük, kan ve kıl örneklerinden alınan numuneler ile Ömer Aslan’ın kan örneklerinin uyumlu olduğunun görüldüğünü belirten savcı, "Bu nedenlerle şikayetçiler Sevgi’nin annesi Emine Aslan ile kardeşi Ayşe Öztürk’ün şikayetlerine, Ömer Aslan’ın çok çelişkili ve hayatın olağan akışına uymayan soruşturmayı yanıltmaya yönelen dayanaksız savunmalarına, Adli Tıp Kurumu ve Kriminal Polis Laboratuvarları tarafından düzenlenen raporlara göre şüpheli Ömer Aslan’ın suç tarihinde başka insanlardan kıskandığı eşini 18 kez sırt ve karın bölgesinden bıçaklamak suretiyle öldürdüğü kanısına varılmıştır" ifadelerini kullandı.

Davanın ilk celsesi görüldü

Aslan hakkında "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk celsesine tutuksuz sanık Ömer Aslan ile müştekiler katıldı. Eşini öldürmediğini savunan Aslan, suçlamayı kabul etmediğini söyledi. Davada müşteki sıfatıyla dinlenen Aslan’ın 3 çocuğu, babalarının katil olduğuna inanmadıklarını, boş yere suçlandığını belirttiler.

Maktul Aslan’ın annesi ve kardeşleri ise tam tersine Ömer Aslan’ın katil olduğunu düşündüklerini, bu nedenle Aslan’ın tutuklanmasını istediklerini beyan ettiler.

Müştekiler birbirine girdi, adliye karıştı

Beyanların tamamlanması ve cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Aslan’ın tutuklanmasına gerek olmadığına karar vererek duruşmayı erteledi. Aslan çiftinin çocukları, babalarına iftira atıldığını iddia ederek, maktul Aslan’ın ailesi ile sözlü tartışmaya başladı. Tartışmanın alevlenmesi ile olay arbedeye dönüştü. Araya giren polis ekipleri tarafları güçlükle ayırdı.