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14 Nisan 2017 16:22

81 ilde eş zamanlı olarak ’evet balonları’ uçuruldu

Anayasa referandumu için başlatılan ’evet’ kampanyasına destek olmak için kurulan ’Evet Destek Platformu’ 81 ilde eş zamanlı olarak ’evet balonları’ uçurdu.

81 ilde eş zamanlı olarak ’evet balonları’ uçuruldu

14 Nisan 2017 16:22

Canlı yayın ile yapılan bağlantılar eşleğinde eş zamanlı olarak 81 ilde 1 milyon balon gökyüzüne bırakıldı. Ankara’da balonlar Güvenpark’tan havalandı.


Evet Destek Platformu Hukuk İşleri Başkanı Mehmet Peker ‘evet’ kampanyasını desteklemek için teşkilatlandıklarını söyleyerek, “Bizler, yapılacak sistem değişikliğinin milletimizin lehine olacağı inancı ile 16 Nisan 2017 tarihinde milletimizin onayına sunulacak olan anayasa değişiklikleri hakkında halkımızı bilgilendirmek ve ‘evet ’ kampanyasını desteklemek amacıyla, ülke; genelinde teşkilatlanmış federasyonlar, dernekler, sendikalar, vakıflar ve benzeri kuruluşlarla iş birliği yaparak Evet Destek Platformu’nu kurduk ve bir ay gibi kısa bir süre içinde 81 ilde teşkilatlandık“ ifadelerini kullandı.


Referandumun ‘evet’ ile sonuçlanacağına inandıklarını söyleyen Peker, “Platformumuz referandum sonrası da çalışmalarını sürdürecek ve cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş için yapılacak yasal değişiklik ve düzenlemelere de destek olmaya devam edecektir. Evet balonlarını pazar günü sandıkları doldurmak üzere gökyüzüne bırakıyoruz” diye konuştu.


AK Parti Çankaya İlçe Başkanı Ali Güven de referandum süreci ile ilgili olarak, “Yaklaşık 50 gündür ülkemizin istikbali, istiklali için elimizden geleni yapıyoruz. 16 Nisan akşamına kadar da elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.


Türkiye’nin kıskanılan bir devlet olduğunun altını çizen platform üyelerinden Rabiha Kayıhan, “Vatan için, bayrağım için ‘evet’ diyorum. Amaç birlik ve beraberliktir. Başka devletlerin kıskandığı bir milletiz, maddelerin her birine de baktım anlaşılabilecek kadar açık, benim yararıma olduğunu düşünüyorum” açıklamasında bulundu.


Yine üyelerden Nilgün Gündoğdu ise “Referandum sürecini yoğun bir şeklide geçirdik. Ulaşılmayan yerlere ulaşmaya gayret ettik. Ben güzel bir sonuç olacağına inanıyorum. Evet oyu çocuklarımızın, ülkemizin geleceği açısından çok önemli” diye konuştu.




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