81 ilin fen lisesi öğrencileri tiyatro ile Başkent’i tanıdı

Genel Sanat Yönetmenliğini Onur Utku Ulgur’un yaptığı Ankara tiyatrosu, Serdar Soyalp koordinatörlüğünde geniş bir oyuncu kadrosu ile öğrencilerle buluştu. Ankara’nın tarihi serüvenini ve günlük yaşamını anlatan müzikal iki ayrı bölüm olarak sahnelendi. 1071 Malazgirt Zaferi, Cumhuriyet’in kuruluşu, Ankara’nın başkent oluşu, tarihi ve kültürel zenginliği ile günlük yaşamı konu edinen tiyatro izleyicilerden tam not aldı. Yaklaşık iki saat süren Ankara tiyatrosu kimi zaman duygulandırdı çoğu zaman da güldürdü. Türkiye’nin 81 ilinden gelen fen lisesi öğrencileri Ankara tiyatrosu ile keyifli bir akşam yaşadı. Programın sonunda gençlere hitap eden Pursaklar Belediye Başkan Yardımcısı Nedim Erçetin, “Sizler zekalarınızla fark oluşturup seçilmiş kişilersiniz. Sizleri Pursaklar’da ağırlamak ve böyle güzel bir tiyatroyu izlemeye vesile olduğumuz için mutluyuz. Eğitim hayatınızda başarılar diliyorum. Bu imkanı sağlayan Pursaklar Belediye Başkanımız Sayın Selçuk Çetin’e sizler adına teşekkür ediyorum” dedi. Tiyatrodan memnun kalan öğrenciler ve öğretmenler ev sahipliği nedeniyle Pursaklar Belediyesi’ne teşekkür etti.