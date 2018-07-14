Diğer
Kategoriler
14 Temmuz 2018 10:38

830 girişimci hayallerine yaklaştı

Yenimahalle Belediyesi’nin, hayallerindeki işi kurmak isteyenler için Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ve İŞKUR ile ortaklaşa başlattığı “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri” devam ediyor.

830 girişimci hayallerine yaklaştı

14 Temmuz 2018 10:38


Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen eğitimlerde,2016 yılından bugüne kadar ücretsiz olarak 35 uygulamalı girişimcilik eğitimi düzenleyen Yenimahalle Belediyesi, toplamda830 kişiyi hayallerine bir adım daha yaklaştırdı.


Girişimci adaylarına tam destek


Eğitimden yararlanmak isteyen girişimci adayları e-devlet üzerinden KOSGEB’e ve bağlı bulundukları İŞKUR noktasına giderek başvuruda bulunabiliyor.


Başvuru sonrasında gerçekleştirilecek mülakata katılıp iş fikirlerinin uygun bulunması durumunda eğitime davet edilen girişimci adayları,4 gün, 32 saat süren eğitimlerle kendi işyerini açma şansı yakalıyor. Ayrıca eğitime katılanadaylara sigortasız olmaları durumunda İŞKURtarafından 80 TL’lik bir ödeme de yapılıyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç