86. Dil Bayramı Ödülleri sahiplerini buldu

Dil Bayramı Ödülleri" düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi'nde düzenlenen törene yazar ve edebiyatçıların yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. “Erdemin Başı Dil” başlığıyla kutlanan Dil Bayramı, Dil Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sevgi Özel'in yaptığı konuşmayla başladı. Dil ve tarih bilinci olmayanların, Mustafa Kemal gibi düşünmeyenlerin egemen olmasından, baskıcı olmasından ve demokrat olmamasından kaynaklanan sıkıntılar yaşandığını söyleyen Özel, “Ama kimse karamsar olmasın, akılcı ve bilimsel olan bir süre engellenebilir ama durdurulamaz. Atatürk'ten, Cumhuriyet'ten ve Türkçe'den asla vazgeçmeyeceğiz” dedi.Cumhuriyet'ten günümüze dile katkısı olanlardan da bahseden Özel, etkinliğe katkısı olanlara ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'e teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

Çankaya Belediyesi adına kısa bir konuşma yapan Başkan Yardımcısı Nafiz Kaya da, “Atatürk için vazgeçilmez iki bilimsel alan vardır. Bunlardan biri dilimiz, diğeri ise tarihimizdir. Çünkü ulus olmak, yurttaş olmak, bir ülkeye sahip çıkmak ve ortak bir gelecek için yan yana yürümek ancak dil ve tarih bilinciyle mümkündür” şeklinde konuştu.

Kaya, ayrıca Çankaya Belediyesi olarak Dil Derneğine ve Türkçe'ye sahip çıkmak adına her türlü çabayı sarf etmekten onur duyduklarını söyledi. Tarihçi-Yazar Sinan Meydan'ın “Atatürk'ün Dil Savaşı” başlığıyla dilseverlere seslendiği törende Devlet Opera ve Balesi sanatçıları Hande Uçar, Nihan İnan ve Arda Aktar da bir dinleti sundu.

86. Dil Bayramı Ödülleri, Adnan Binyazar, Yüksel Pazarkaya, Cengiz Bektaş, Feridun Andaç, Sevgi Özel'den oluşan seçici kurulun değerlendirmeleriyle sahiplerini buldu. Dil Derneği Ömer Asım Aksoy Ödülü bu yıl oy çokluğuyla “Türler Arası En Güzel Yolculuklar” adlı deneme kitabıyla Neşe Aksakal'a verildi. Onur Ödülleri ise İnci Aral, Prof. Dr. Semih Baskan, Prof. Dr. Ali Demir, Adnan Gerger, Mehmet Kurukahveci, Hüseyin Ersöz, Demet Kayıran, Yaşar Çatak ve Sinan Meydan'a verildi.