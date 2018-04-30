Diğer
Kategoriler
30 Nisan 2018 11:35

9. AGT Çocuk Şenliği

AGT Çocuk Şenliği’nin 9’uncusu gerçekleştirildi.

9. AGT Çocuk Şenliği

30 Nisan 2018 11:35


Ankara Gönüllü Takımı, ODTÜ Mezunları Derneği Proje Grubu, Yenimahalle Belediyesi ve Çankaya Belediyesi iş birliğinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Şenliğe Yenimahalle’nin Yakacık, Çiğdemtepe, Pamuklar ve Barıştepe mahallelerinden maddi durumu iyi olmayan ve ODTÜ Mezunları Derneği’nin proje ekibi ve AGT üyelerince eğitimleri desteklenen 50 öğrenci de katıldı. Kurulan stantlarda birbirinden eğlenceli etkinliklere katılan Yenimahalleli çocuklar, yemyeşil çimenlerin üzerinde yemek yiyerek gönüllü grupların dans gösterilerini izledi. Etkinliklerde ODTÜ Matematik, Robot, LODOS, Jakuto ve Engelsiz ODTÜ toplulukları da kendi alanlarında farkındalık oluşturacak faaliyetler düzenledi. Ankara Gönüllü Takımı ise yüz, parmak ve tişört boyama, balon-bileklik masası gibi etkinliklerle çocukların yüzünü güldürdü. AGT, aynı zamanda unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarını da çocuklarla tanıştırdı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
29
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Çarşamba
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç