Ankara'da düzenlenen “9. Uluslararası Buhara Medya Ödülleri” sahiplerini buldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun onur konuğu olarak katıldığı törende Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz “Yılın Sürdürülebilir Çevre Ödülüne” layık görüldü.

Buhara Medya Grubu tarafından düzenlenen "9. Uluslararası Buhara Medya Ödülleri", Sheraton Otel'de düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu, şarkıcılar Alişan, Ebru Yaşar, Safiye Soyman, siyaset ve iş dünyasından temsilciler ve çok sayıda davetli katıldı. Programa onur konuğu olarak katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ödül törenine katılmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek ödül alanları tebrik etti. Soylu, “Herkesin başarıya çok ihtiyacı var. Başarılı iş yapanları ödüllendirmek, bir milletin asaletinden gelir” dedi.

Bakan Soylu, konuşmasının ardından Azerbaycan Milletvekili Ganire Pashayeva'ya "Türk Dünyası Kültür Hizmet Ödülü"nü, Buket Aydın'a "Yılın Ana Haber Bülteni Sunucusu Ödülü"nü ve Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem Ceylan'a "Yılın Bürokratı Ödülü"nü verdi.

Bolu Belediye Başkanı Yılmaz'a "Yılın Sürdürülebilir Çevre Ödülü"

Törende Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ise “Yılın Sürdürülebilir Çevre Ödülüne" layık görüldü. Yılmaz yerine ödülü alan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu, “Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz'Biz 8 yıldan beridir Bolu Belediyesi olarak Buhara Ödüllerine gerek davetli olarak, gerekte ödül alan bir belediye olarak katılıyoruz. Buhara Medyadan bugüne kadar çeşitli dallarda ödüller aldık. Bugünde çevre dalında ödül alıyoruz. Çocuklar için yaptığımız aktiviteler çerçevesinde şehrimizde bir park yaptık. Başkanımız onlara karne hediyesi olarak armağan etti. Bu parkımızın açılışını Haziran ayında yaptık. Yaklaşık 18 adet masal karamanının figürlerini o parkta yaptık. Çocuklar onlardan masallar dinliyorlar. Türkiye'de ilk defa bir nilüfer park yaptık. Yaklaşık 215 adet nilüferin 4 adet havuzda yetiştirilmesi şeklinde bir nilüfer park oldu. Bu parkın adı da Nilüfer Sanat Parkı oldu. Burada nilüfer üreterek Türkiye'nin her yerine dağıtacak kapasitedeyiz” ifadelerini kullandı.

Bolu'da 85 bin dönümlük bir arazinin üzerine Köroğlu Parkı yaptıklarını belirten Davarcıoğlu, “Bu parkta Türk dünyası ve Türksoy ile birlikte fikir alışverişinde bulunarak yapıyoruz. Heykelimiz uluslararası bir yarışma neticesinde seçildi. Kazakistanlı bir heykeltraş yapıyor o heykeli. Bu ay sonunda da heykeli getirip monte edeceğiz. Parkta çeşitli aktivite alanları olacak. Ayrıca Türk Cumhuriyetleri oraya geldiğinde kendilerini orada bulabilecekler” şeklinde konuştu.

"3 bin 500 metrelik bir tünelle dağdan memba suyu getiriyoruz"

Bolu'nun yüzde 60'ı ormanlarla kaplı yaklaşık 220 göl ve göleti olan bir şehir olduğunu belirten Davarcıoğlu, "Gelirinin yüzde 30'unu beyaz et sektörü oluşturuyor. Dolayısıyla bir turizm kenti. Kaplıca sularının olmasıyla bir sağlık kenti. Ayrıca bir üniversite ile birlikte spor kenti. Türkiye'deki yaşanılır şehirler arasında bence ilk 3 sıraya girer. Bunların yanında çevreci bir şehirde. Güneş enerjileri sistemlerinden enerjimizi üretiyoruz. Bunlar dışında Bolu şehri, çok büyük bir projeye daha imza attı. 3 bin 500 metrelik bir tünelle dağdan memba suyu getiriyoruz. Belki de Türkiye'deki çeşmelerden ilk defa memba suyu akacak. Bu hem bizim hem de ülke için çok büyük yatırım. Çok daha güzel projelerimizde ileri ki zamanlarda olacak” diye konuştu.

Tören, katılımcıların hep birlikte kestiği pasta sonrası son buldu.