9. Uluslararası Ramazan Etkinlikleri 23 ülkeden konuklarla sürüyor

Uluslararası Ramazan Etkinlikleri, Bosna Hersek’le devam etti. Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, ’’Gorajde, tıpkı bizim Çanakkalemiz gibi önemli bir kahramanlık destanı yazdı, gazi bir şehirdir’’ dedi.

Kalaba Kent Meydanı’nda gerçekleştirilen program öncesinde Bosna-Hersek ve Çorum Kültür Evleri’nin açılışı yapıldı. Kur’an tilaveti ile başlayan gecede bir konuşma yapan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, ’’Konuğumuz Çin Seddi’nden Adriyatik Denizi’ne kadar uzanan geniş gönül coğrafyamızın en batısında yer alan Bosna Hersek. Kardeş belediyemiz Gorajde, Drina Nehri’nin kenarında bir inci tanesidir. Fatih Sultan Mehmed’in Drina Nehri’ni geçtiği yerdir. Gorajde, Doğu Bosna’da Sırp Kantonu içinde yer alıyor. 1992 yılındaki savaşta 4 yıl direndi ve teslim olmadı. Gorajde, tıpkı bizim Çanakkalemiz gibi önemli bir kahramanlık destanı yazdı, gazi bir şehirdir’’ ifadelerini kullandı.

Başkan Ak, Gorajde’de hizmete açılan Fatih Sultan Mehmet İslam Kültür Merkezi‘nin Keçiören Belediyesi ile Şahinbey Belediyesinin iş birliğiyle inşa edildiğini belirterek, ’’Bosna Hersek ile 600 yıl aynı kültürü yaşadık. Belki sınırlarımızın ötesinde bulunuyor ama gönülden gönüle giden yolda herhangi bir engel yoktur. Bugün aynı zamanda Çorum Kültür Evi’ni açarak, Çorum kültürünü de Keçiörenlilere tanıtıyoruz. Keçiörenlilere misafirperverliklerinden ötürü de çok teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.

Bosna denince zalimin zulmüne uğramış bir ülkenin yanı sıra diriliş ve vefanın da akla geldiğini söyleyen AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan ise, ’’Cumhurbaşkanımız Erdoğan sayesinde Bosna emin ellerde. Bugün de Bosnalı kardeşlerimizle beraberiz, Uluslararası Ramazan Etkinlikleri’ni dünyada bir marka haline dönüştüren Başkan Ak’a müteşekkiriz’’ dedi.

AK Parti Çorum Milletvekili ve Meclis İdare Amiri Salim Uslu, Bosna’nın uzun süre kuşatma altında kalıp, Bosnalıların evinden barkından edildiğine dikkat çekerek, Kosova, Irak, Suriye, şimdi de Filistin’de savaşın devam ettiğini ve Türkiye’nin sorumluluklarının arttığını kaydetti.

Keçiörenliler ile birlikte olmaktan mutluluk ve şeref duyduğunu ifade eden Gorajde Belediye Başkanı Ramoviç, ’’Bilge kral Aliya İzzetbegoviç, ‘Bosna’ya sahip çık’ diyerek Bosna’yı Recep Tayyip Erdoğan’a emanet etti. Allah büyük Türkiye Cumhuriyeti’ni hep korusun’’ şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Bosna Hersek’ten gelen koro ilahiler ile başlayarak konser verdi. Program, Bosna Hersek kültürünü yansıtan folklor gösterisinin ardından protokolün Bosna bayraklarını sallayarak çektirdiği toplu fotoğraf ile son buldu.