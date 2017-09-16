Eğitim Bir-Sen 9. Üniversite Teşkilatları Türkiye Buluşması’na katılan Eğitim Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Yalçın, zamanlama açısından önemli bir toplantı gerçekleştirdiklerini anlatarak, “Üniversitelerde geldiğimiz mevcut örgütlenme oranını gözden geçirmek, yeni alınabilecek mesafeyi istişare etmek, geleceğe yönelik bir planlama yapma noktasında önemli bir toplantı gerçekleştiriyoruz. 4. dönem toplu sözleşmenin hemen ardından yapılmış olması ve eğitim öğretimin başlamasının hemen arifesinde gerçekleşmiş olması da son derece kıymetlidir. Zamanlama açısından önemli bir toplantıdır” dedi.

Üniversitelerde örgütlenme oranının 67 bin olduğunu belirten Yalçın, “Yükseköğretimde toplam çalışan sayısı 168 bindir. Dolayısıyla yüz bin kişilik bir kitle örgütsüz. Bu konuya ilişkin bir çalışma yapmak bizim birinci önceliğimiz. Üniversitelerde bir şeyler değişecekse, bir şeyler olacaksa örgütlenerek olacaktır. Sendika olarak, örgütlü yapı olarak bir şeyin farkındayız. Gücümüz örgütlülüğümüz. Örgütlenmeye devam etmeliyiz” dedi.

Üniversitelerin yeni bir döneme girmek durumunda olduğunu aktaran Yalçın, şunları kaydetti:

“Bunu da sağlayacak şey üniversitelerin örgütlenmeleridir. Bunun için üniversite disiplin kurullarına sendika üyelerinin katılması, üniversitelerde promosyon ihalelerinde sendika temsilcilerinin orada bulunması ve sürece katkı sunması şeffaflık açısından önemli bir işlev görmesidir. Üniversitelerdeki lojmanların tahsisi konusunda sendika temsilcilerinin de katılması gibi katılımcılık açısından çok önemli adımlar atıldı. Bu adımların tamamının arkasında Eğitim Bir-Sen teşkilatlarının yeri var.”