9 yıl önceki cinayette olay yerinde keşif kararı

Ankara'da yaklaşık 9 yıl önce evinin banyosunda 18 yerinden bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan Sevgi Aslan davasında mahkeme, olay yerinde keşif yapılmasına karar verdi. Mahkeme, 16 Ocak 2019'da cinayetin yaşandığı evde incelemelerde bulunacak.

Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava dosyasına göre, Keçiören ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi Sevgi Aslan, 25 Ocak 2010 tarihinde eşi Ömer Aslan ve komşusu tarafından evinin banyosunda ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, ceset üzerinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde talihsiz kadının 18 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Cinayetin aydınlatılması için geniş çaplı soruşturma başlatan savcı, cesedi bulan Ömer Aslan ile komşularının ifadesini aldı.

"Soruşturmayı yanlış yerlere sevk etmeye çalıştı"

Sevgi Aslan'ın yakınları ve çocuklarını da dinleyen savcı, 8 yılın ardından soruşturmasını tamamlayarak iddianame hazırladı. Savcı, maktulün eşi Ömer Aslan'ın savcılıkta ve emniyette verdiği ifadeleri ile vermiş olduğu dilekçelerde 11 kez kimliği tespit edilemeyen kişilerden şüphelendiğini beyan ederek soruşturmayı yanlış yollara sevk etmeye çalıştığını vurguladı. Savcı, Ömer Aslan hakkında "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açtı.

Kızları yeniden dinlendi

Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın 3'üncü celsesine tutuksuz sanık Ömer Aslan, çiftin 3 çocuğu, maktul Aslan'ın annesi ve yakınları ile taraf avukatları katıldı. Maktul Aslan'ın yakınlarının avukatı Esra Büyüktemiz, annesi öldürüldüğünde 8 yaşında olan 17 yaşındaki Sedanur Aslan'ın, ifadesini babası sanık Ömer Aslan ve ağabeyi Ramazan Aslan'ın etkisi altında verdiğini, cinayetle ilgili bildiklerini ya da duyduklarını bu nedenle anlatmadığını iddia etti. Büyüktemiz, Sedanur Aslan'ın uzman eşliğinde yalnız bir ortamda mahkemece dinlenmesini talep etti. Mahkeme heyeti, talep üzerine duruşmaya uzman Tolga Aytuna'yı çağırdı. Aslan ailesinin yakınlarının tamamını salondan çıkartan heyet, Sedanur Aslan'a, cinayetle ilgili bildiklerini sordu. Daha önceki beyanlarını tekrarladığını belirten Aslan, cinayetin babası tarafından işlenmiş olamayacağını söyledi. Olay anından bugüne kadar babasıyla yaşadığını anlatan Aslan, babasının cinayeti işlediği yönünde en ufak bir imada dahi bulunduğunu duymadığını, görmediğini ifade etti.

Yeniden keşif kararı

Avukat Büyüktemiz, Aslan'ın verdiği çelişkili ifadelerle adli makamları aldattığını belirterek, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan Aslan'ın tutuklanmasını talep etti. Büyüktemiz, olay yerinde emniyet birimleri tarafından tutulan raporlarda ve ölçümlerde eksiklikler bulunduğunu dile getirerek, yeniden rapor hazırlanmasını ve maktulün ölüm zamanının belirlenmesini istedi.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, emniyetten uzman ekipler hazır edilerek olay yerinde yeniden keşif yapma kararı aldı. Aslan'ın tutuklanma talebini reddeden mahkeme, duruşmayı erteledi.