9’uncu Uluslararası Ramazan Etkinlikleri’nin konuğu Filistin oldu

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’ın ev sahipliğinde Kalaba Kent Meydanı’nda düzenlenen etkinlikler, Filistin Kültür Evi’nin açılışı ile başladı. Etkinliğe Filistin’in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Şükrü Özek ve çok sayıda Keçiörenli katıldı.

Her yıl Ramazan ayında dost milletleri bir araya getiren Başkan Ak’a teşekkür ederek sözlerine başlayan Büyükelçisi Faed Mustafa, “Sizin sevdiğiniz ve sizi seven, şehitlerine veda edip mücadelesine devam eden Filistin’den, Peygamber Efendimizin (S.A.V.) göklere çıktığı Kudüs’ten, ilk kıblemiz, 3. Haremi Şerifimiz Mescid-i Aksa’dan selam getirdim” diyerek vatandaşları selamladı. Kudüs’ün Arap olduğunu ve geçmişte olduğu gibi gelecekte de Filistin’in başkenti olarak kalacağını söyleyen Mustafa, ABD ve İsrail’in tutumunu da kınadı. Faed Mustafa, “Mescid-i Aksa’yı yıkmak ve sözde heykellerini yapmak istiyorlar, biz inancımız için kanlarımızı feda ederiz. Tarihi ve gerçeği değiştirmek isteyenlere karşı yalnız olmadığımızı biliyoruz” dedi.

Filistin davasının yanında olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da teşekkür eden Mustafa, “Mazlumları savunan dost Türkiye devletini Allah korusun” ifadelerini kullandı.

“Filistin’in her daim gönlümüzde özel bir yeri var” diyerek konuşmasına başlayan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak da, “Barışa ve umuda susamış bu mazlum coğrafya maalesef bir zalimin elinde ilk kıblemiz işgal altında. Filistin’in 1948 yılı öncesi topraklarına kavuşacağına inanıyor ve bunu destekliyoruz. ABD ve İsrail’in Filistin’e yaptıklarını kınıyoruz” dedi.

Filistin’den Jabalia ve El- Halil Belediyeleri ile Keçiören’in kardeş olduğunu söyleyen Ak, “Onlara tecrübelerimizi aktarıyor, daha iyi şartlarda hizmet vermesi için destek oluyoruz. Ramazan’ın mazlum coğrafyalara hayır ve kardeşlik getirmesini diliyorum, dualarımız bu ayda başkenti Kudüs olan özgür Filistin için olsun” diye konuştu.

Gecede Filistin’den gelen folklor ekibi yöresel danslardan örnekler sergilerken, Arapça “Kolbastı” izleyicilerden büyük alkış aldı. Filistinli sanatçıların seslendirdikleri şarkıların ardından gece, protokolün hediyeleşmesi sonrası hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.