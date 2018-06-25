A Milli Basketbol Takımı medya günü etkinliği düzenledi

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, 28 Haziran Perşembe günü Ukrayna ile oynayacağı eleme grubu maçı öncesinde maçın oynanacağı Ankara Spor Salonu’ndaki Medya Günü’nde basın mensuplarıyla buluştu. Medya Günü’nde basın mensuplarına açıklama yapan Başkan Türkoğlu, milli takımın durumunu, Ukrayna ve İsveç ile oynanacak maçları değerlendirdi.

Türkiye’nin sürekli Avrupa Şampiyonasında ve Dünya Şampiyonasında mücadele verdiğini belirten Türkoğlu, “Grubumuzun ya da hedefimizin ne kadar ciddi olduğunu herkes biliyordur, sanırım ülke de bu beklenti içerisindedir. Çünkü biz milli takımlar olarak her zaman, gerek Avrupa Şampiyonasında, gerekse Dünya Şampiyonasında bulunmuş bir ülkeyiz. İnanıyorum ki bu elemede de kazanacağımız maçlarla 2019 Dünya Şampiyonası’na gitme hakkı kazanırız. Perşembe günü ve Pazar günü oynayacağız çok önemli iki maç var, biri Ukrayna biri İsveç. Bu, ilk grubumuzu avantajlı bitirmemiz açısından önemli iki maç. Daha sonra iki grupla eşleşiyoruz, daha sonra da bu altı grubun içerisinden üçe giren Dünya Şampiyonası’na gitme hakkı kazanacak” diye konuştu.

“Türk halkı bizi her süreçte destekledi”

Taraftarın motivasyonun artırdığını, maçtaki kötü durumun bir anda döndürdüğünü vurgulayan Başkan Türkoğlu, “Ekip iyi çalışıyor, inanıyorum ki gerek perşembe gerekse pazar günü Ankara halkı milli takımızı yalnız bırakmayacaktır, hep söylerim, bunu en iyi yaşayan insanlardan biri olmuşumdur sporculuk hayatımda. Taraftar olduğu zaman, sizi destekleyen biri olduğu zaman gerek motivasyonunuz, gerek konsantrasyonunuz, gerekse enerjiniz her zaman artıyor. Biz milli takımlarda bunu her zaman yaşadık. Türk halkı bizi her süreçte destekledi. İnanıyorum ki şimdi de bu genç arkadaşlarımızı destekleyeceklerdir ve burada perşembe ve pazar günü muazzam bir atmosfer olacaktır. Buraya gelecek olan herkese, televizyon başında bizi izleyecek olan arkadaşlarımıza, genç kardeşlerimize, destekleyecek herkese teşekkür ediyorum. İnşallah iki maçımızı da kazanır ve diğer gruba avantajlı geçeriz” şeklinde konuştu.

Kadro yapısındaki değişikliklerle ilgili soruya cevap veren Türkoğlu, “Sizin de bildiğiniz gibi jenerasyon değişiklikleri yaşıyoruz biz de diğer ülkeler gibi. Scott, bütün sezon boyunca iyi performans gösteren bir arkadaşımız. Eurocup’ta şampiyon oldular, Euroleague’e çıktılar, MVP oldu. 2017 Avrupa Şampiyonası’nda Ali Muhammed’le oynarken ister istemez bir sakatlıkla karşılaştık ve o süreçte bir oyuncumuzdan yoksun kaldık. Ekip olarak görüştüğümüzde buraya bir arkadaş daha dahil etmemizin doğru olacağını düşündük ve Scott’u dahil ettiler. Ali Muhammed bizim çok sevdiğimiz, çok takdir ettiğimiz bir arkadaşımız. Hocamız bu süreçte Scott ile devam etmek istedi ama inanıyorum ki Eylül ayındaki maçlarda Ali Muhammed kadroya dahil edilirse buna değer verecek, sahiplenecek ve burada olacaktır. O yüzden Ufuk hocanın ve ekibinin değerlendirmesi, mutlaka ki gelecek vaat eden genç arkadaşları hem tecrübe edinmeleri anlamında, hem de bu organizasyonun bir parçası olması anlamında buraya dahil etmiştir. O yüzden hepsine güvenimiz tam. İnanıyorum ki bu formanın hakkını vereceklerdir ve sahaya çıktıkları zaman iyi bir mücadele sergileyeceklerdir” ifadelerini kullandı.