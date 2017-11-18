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18 Kasım 2017 11:16

AB Bakanı Ömer Çelik, NATO Genel Sekreteri Jen Stoltenberg ile biraraya geldi

NATO tatbikatında Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın düşman liderler listesinde gösterilmesine tepkiler devam ediyor.

AB Bakanı Ömer Çelik, NATO Genel Sekreteri Jen Stoltenberg ile biraraya geldi

18 Kasım 2017 11:16


Uluslararasi Halifaks Güvenlik Formu için Kanada’da bulunan AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, NATO Genel Sekreteri Jen Stoltenberg ile biraraya geldi.


Forumun başlangıcından önce meydana gelen kısa görüşmede Çelik, Türkiye’nin tepkisini bir kez daha NATO Genel Sekreterine iletti.


Stoltenberg ise olaydan duyduğu üzüntüsü belirtip bir kez daha NATO adına Türkiye’den özür diledi.


NATO Genel Sekreteri Forumda, olayı sonradan öğrendiğini, olayın bir hata olduğunu, konu kendisine intikal eder etmez sorumlu kişinin görevinden alındığını belirtti.


Olayın ardından derhal bir yazılı açıklama yaptığını hatırlatan Stoltenberg, Tukiye Dışisleri Bakanı Mevlut Çavusoglu’nu aradığını ve Genelkurmay Başkanı ile de Halifaks’ta görüşerek basın açıklamasındaki hususları kendisine tekrarladığını belirtti.


Forumdaki konuşmasında Türkiye’nin anahtar bir müttefik olduğunun altını çizen NATO Genel Sekreteri, Türkiye’nin sadece NATO için değil, tüm komşu bölgeler için önemli bir rol oynadığını vurguladı.


Türkiye sınırının NATO sınırı olduğunu belirten Stoltenberg, Türkiye’nin NATO üyelerinin hava unsurlarına DAEŞ’e karşı mücadelede ev sahipliği yaptığını belirterek, Türkiye’nin aynı zamanda DAEŞ ile mücadelede önemli bir rol oynadığını söyledi.




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