AB Delegasyon Başkanı Berger, Kızılay Toplum Merkezini ziyaret etti

Berger, “Bugün Türk halkının Suriye halkıyla dayanışması açısından da önemli bir gün” dedi.

AB Delegasyon Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla mültecilere psiko-sosyal destek, yönlendirme ve eğitim hizmetleri sunan Kızılay Toplum Merkezini ziyaret etti. Berger’e ziyaretinde Kızılay Genel Müdürü Mehmet Güllüoğlu eşlik etti. Ankara Siteler Mahallesi’nde bulunan toplum merkezindeki Suriyeli çocuklarla bir süre vakit geçiren Berger, ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Berger, "Bugün burada bulunmamızın iki önemli nedeni var. Birincisi, Dünya Mülteciler Günü olduğu için ikincisi ise Türk Kızılayı’nın bu muazzam projeyi yapıyor olması gerçekten çok önemli” ifadelerini kullandı.

”Umuyoruz ki Suriye’deki kriz biter”

Dünya Mülteciler Günü kapsamında Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (UNHCR) dünya genelinde mültecilere ilişkin açıkladığı rakamın yaklaşık 65. 6 milyon olduğunu hatırlatan Büyükelçi Berger, “Bu rakamın daha yüksek olduğunu düşünüyoruz. Çünkü kayıt altına alınmayan mülteciler de var” dedi.

Suriye nüfusunun büyük çoğunluğunun ülke dışında olduğunu söyleyen Berger, şunları kaydetti:

“Suriye’de evlerini terk etmek zorunda kalan insanların büyük bir çoğunluğu Türkiye’ye geldi. Bugün Dünya Mülteciler Günü’nün yanı sıra Türk halkının Suriye halkıyla dayanışması açısından da önemli bir gün. Bütün katkılarınızdan dolayı size teşekkür ediyorum ve umuyoruz ki Suriye’deki kriz biter ve bu insanlar da ülkelerine dönebilirler.”

“İnsani yardım vermek sadece gıda vermek değildir”

Türk Kızılayı Genel Müdürü Mehmet Güllüoğlu ise, Kızılay olarak Türkiye’nin farklı yerlerinde mültecilere destek amaçlı Toplum Merkezleri kurduklarını belirterek, “İnsani yardım vermek sadece gıda vermek değildir. Gıdadan, sağlıktan başlar sonra bir çatı, eğitim ihtiyacı, kendini gerçekleştirme ihtiyacı ve sanat ihtiyacına kadar yükselen bir ihtiyaçlar silsilesi vardır” şeklinde konuştu.