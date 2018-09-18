AB Parlamentosu heyeti, Başdenetçi Şeref Malkoç'u ziyaret etti

Türkiye'de temaslarda bulunacak olan AB Parlamentosu İnsan Hakları Alt Komisyonu üyelerinden oluşan heyet, Kamu Denetçiliği Kurumu'nu ziyaret etti.

17 - 19 Eylül tarihleri arasında Türkiye'de temaslarda bulunacak olan AB Parlamentosu İnsan Hakları Alt Komisyonu üyelerinden oluşan heyet, Kamu Denetçiliği Kurumu'nu ziyaret etti. Marietje Schaake, Soraya Post ve Wajid Khan'ın parlamento üyeleri olarak görev yaptığı 11 kişilik heyet, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ile yaklaşık 45 dakika görüştü. Yapılan görüşmede, Kamu Denetçileri Arif Dülger, Sadettin Kalkan, Yahya Akman ve Genel Sekreter İbrahim Kılınç hazır bulundu.

İnsan hakları konusunda Avrupa'nın dış politikasını belirleyen komisyon heyeti ile vatandaş ve idare arasındaki uyuşmazlıkları insan hakları açısından denetleyen Kamu Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi Şeref Malkoç'la birçok konuda görüş alışverişinde bulundu.

Kamu Denetçiliği Kurumu'nu en son iki yıl önce ziyaret eden heyete, Malkoç tarafından Türkiye'nin AB üyeliği sürecindeki reformlar anlatılarak, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun işleyişi ve yapısı hakkında bilgi verildi.

Görüşmede Başdenetçi Malkoç, Türkiye'nin büyük ölçüde inişli çıkışlı olan AB ile ilişkilerinin, her iki taraf açısından da önemli olduğunu belirtti. Malkoç, Türkiye'ye ve Kamu Denetçiliği Kurumu'na yapılan bu ziyaretin, Türkiye'nin hem AB Parlamentosu hem de AB Konseyiyle ilişkilerine ivme kazandıracağını söyledi.

"KDK, 80 milyonluk Türkiye'de, 4 milyon mültecinin olduğu Türkiye'de hukukun üstünlüğünü, hakkaniyeti temsil etmeye çalışıyor"

Heyete hitaben, ülkeler açısından komşuların ne kadar önemli olduğunu belirten Şeref Malkoç, bir Türk atasözünde, “Ev alma komşu al” dendiğini çünkü ilişkilerin komşularla süreceğini belirtti. Malkoç, insanların komşularını ev alırken seçebildiğini ancak ülkelerin böyle bir şansı olmadığını hatırlattı. Şeref Malkoç, Türkiye'nin, bin kilometrelik sınırı olduğu Suriye'de 7 yıldır iç savaş yaşandığını, 13 milyon insanın mülteci olduğunu ve bir milyon insanın öldüğünü söyledi ve 400 kilometrelik sınırı olan Irak'ta ise 15 yıldır iş savaş yaşandığını, 1,5 milyon insanın bu savaşta can verdiğini ifade etti.

Türkiye'nin diğer komşusu İran'ın ise uzun süredir ambargo koşulları altında yaşadığını ifade eden Malkoç, şunları kaydetti:

“Türkiye'de sadece Suriye ve Irak'tan gelen 4 milyon mülteci var. İç sorunlarına ilaveten bunlar Türkiye'nin üzerine önemli ölçüde sorumluluk yüklüyor. İşte, Kamu Denetçiliği Kurumu, 80 milyonluk Türkiye'de, 4 milyon mültecinin olduğu Türkiye'de hukukun üstünlüğünü, hakkaniyeti temsil etmeye çalışıyor.”