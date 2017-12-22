Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney tarafından projelendirilen Abacı Peribacaları ışıklandırıldı. Yapılan rekreasyon ve peyzaj çalışması 9 bin 650 metrekarelik alanı kapsayacak. 5 bin 400 metrekarelik çim alana sahip olan projede 20 farklı türde 629 adet bitki olacak. Proje içerisinde yürüyüş yolları, engelli dostu gezinti yolu, jeolojik oluşumları bütün olarak inceleyebilmek için tasarlanmış iki adet seyir terası, çocuklu misafirlerin rahat vakit geçirebilmeleri için tasarlanmış çocuk oyun grubu, görsel zenginlik katması için 172,5 metrekarelik alan üzerine tasarlanmış şelaleli yapay gölet, kamelyalar, dinlenme alanları, Jeopark tanıtım panoları, idari bina, WC ve kafeterya bulunuyor.