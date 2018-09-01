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01 Eylül 2018 11:02

ABD Büyükelçiliğine silahla saldıran zanlılar adliyede

ABD’nin Ankara Büyükelçiliğine silahlı saldırı gerçekleştirdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheli Ankara Adliyesine getirildi.

ABD Büyükelçiliğine silahla saldıran zanlılar adliyede

01 Eylül 2018 11:02


ABD’nin Ankara Büyükelçiliğine 20 Ağustos tarihinde silahlı saldırı gerçekleştirilmiş, saldırıyı gerçekleştirdiği değerlendirilen şüpheliler Ahmet Çelikten ve Osman Gündaş, olayda kullanılan 9 milimetre çapında tabanca ve 06 BDP 502 plakalı araçla birlikte yakalanmıştı. Emniyette sorguya alınan şahısların ifadeleri doğrultusunda saldırıyla ilgisi bulunduğu değerlendirilen 4 kişi daha gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, soruşturmayı yürüten savcıya ifade vermek üzere Ankara Adliyesine getirildi. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri devam ediyor.




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