ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırıda 3 tutuklama

3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ABD’nin Ankara Büyükelçiliğine 20 Ağustos 2018’de silahlı saldırı gerçekleştirilmiş, saldırıyı gerçekleştirdiği değerlendirilen şüpheliler Ahmet Çelikten ve Osman Gündaş, olayda kullanılan 9 mm çapında tabanca ve 06 BDP 502 plakalı araç ile birlikte yakalanmıştı. Emniyette sorguya alınan şahısların ifadeleri doğrultusunda saldırıyla ilgisi bulunduğu değerlendirilen 4 kişi daha gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, soruşturmayı yürüten savcıya ifade vermek üzere Ankara Adliyesi’ne getirildi.

3 kişi tutuklandı

Şüphelilerin ifadelerini alan soruşturma savcısı, şüphelilerden Ahmet Çelikten, Osman Gündaş ve Ersin Bayram’ı tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti. Savcı, 3 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını talep etti. Mahkeme, Çelikten, Gündaş ve Bayram’ın tutuklanmasına, diğer 3 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.