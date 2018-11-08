ABD sıkıntı yapar diye İran'da maç yapmayı kabul etmediler

Venezuela'nın milli futbol takımı oyuncuları, ABD liginde oynadıkları gerekçesiyle İran milli takımıyla Tahran'da maç yapmayı reddetti.

İran Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Tac'ın İran Meclisi Haber Ajansı ICANA'ya yaptığı açıklamaya göre İran ve Venezuela A milli futbol takımlarının önceden planlanmış hazırlık maçı, karşı tarafın kabul etmemesi nedeniyle Tahran'da yapılmayacak. Tac, Venezuela yetkililerinin "Oyuncularının bir kısmı ABD liginde oynuyor ve maçın İran topraklarında yapılmasını bu yüzden kabul etmediler" gerekçesini sunduğunu belirtti.

Tac bu sebeple oyunu başka bir yerde gerçekleştirmek zorunda kaldıklarını ve Katar'da oynanmasına karar verdiklerini söyledi.

'Pasaportunuza giriş damgası vurmayız' dedik, 'kameralardan anlaşılır' dediler

İran Futbol Federasyonu Başkanı, Venezuela yetkililerini İran'da oynamaya ikna etmek için oyuncuların pasaportlarına ülkeye giriş damgası vurmamayı teklif ettiklerini söyledi. Tac, rakip takımın "maçın videolarından İran'a geldiğimiz anlaşılır" diyerek ABD liginde oynayan oyuncularına bu yüzden sorun çıkabileceği yanıtı verdiklerini ve nihayetinde teklifi reddettiklerini söyledi. İranlı yetkili maddi ve siyasi sıkıntılarına dikkat çekerek AFC Asya Kupasına hazırlanan A milli takımına daha iyi hazırlık maçları tedarik edemediklerini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinin ardından kaldırdığı İran yaptırımlarının enerji, finans ve deniz taşımacılığı sektörlerini kapsayan tüm yaptırımları 4 Kasım'dan itibaren tekrar yürürlüğe soktu.