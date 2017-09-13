Abdülkadir Özkan’ın yeni kitabı “Erdoğanofobi” çıktı

Siyasi tarih meraklılarının heyecanla beklediği Abdülkadir Özkan’ın Kopernik Yayınları tarafından yayımlanan ikinci kitabı “Erdoğanofobi” çıktı. Fotoğraflar, belgeler ve resimlerle desteklenmiş, oldukça titiz bir çalışmanın ürünü olan kitapta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyaset sahnesine çıkışından itibaren başlayan tepkilerin giderek hazımsızlığa, düşmanlığa ve hastalığa dönüşme süreci detaylı bir şekilde ele alınıyor. Zengin bir kaynakçayla hazırlanan, kronolojik bir sıra ve yer yer geri dönüşlerle kısa Erdoğan tarihi ve Erdoğan korkusunun temellerini irdeleyen, her bölümü tartışılarak kaleme alınmış, titiz bir okumanın sonucu ortaya çıkan kitabın farkındalık oluşturması bakımından önemli bir kaynak eser olması bekleniyor.

Kitabın arka kapağında yer alan metinde “Erdoğanofobi”nin Erdoğan karşıtlığı ve düşmanlığından beslenen siyasal bir hastalık olduğu ifade edilerek, bu korkunun temellerinin nereye dayandığı özetle şöyle açıklanıyor:

“Erdoğanofobi, son yıllarda gündemimize girmiş, Erdoğan karşıtlığı ve düşmanlığından beslenen ciddi bir siyasal hastalıktır. Peki, siyasette Erdoğan korkusunun temelleri nereye dayanıyor? Türkiye’de oluşturulmak istenen Erdoğan korkusuyla Batı paradigmasının tedavüle koyduğu ’Erdoğanofobi’ hangi köklerden besleniyor? Siyasal İslam’ın iflasını öngören tezlerin, oryantalizmin tahripkar bakiyesinin oluşan korku zemininde bir rolü var mı? Erdoğan’a siyaset sahnesine çıkışından itibaren başlayan tepkiler, onun siyaset basamaklarını her tırmanışında artmış, giderek hazımsızlığa, düşmanlığa ve nihayet hastalığa dönüşmüştür. Erdoğan, siyasal yaşamı boyunca bünyesinde bulunduğu partilerde reformist önermeleri nedeniyle tepkiyle karşılaşmış, endişeyle yaklaşılan tehlikeli bir siyasal rakip olarak görülmüştür. Ancak girdiği her seçimde muhalefetin amansız saldırılarına rağmen halk ile kurduğu ’empati siyaseti’ sayesinde değişimin ve dönüşümün vazgeçilmez dinamosu olarak kayda geçmiştir. Rakiplerinin, ’elit zümre hegemonyasına’ direnen Erdoğan’a karşı ’korku siyaseti’ üzerinden politik bir dil geliştirmeyi adeta ilke haline getirmesi iç siyasette Erdoğan korkusunu besleyen en önemli nedenlerden biri olarak öne çıkmaktadır. Batı zaviyesinde yerleşik paradigmanın hedefe oturttuğu Erdoğan karşıtlığı ise egemen güçlere bir meydan okumanın yanında tırmanan ’faşizan söylem’ siyasetinin de bir sonucudur. Yer yer sertleşen söylem siyasetiyle Erdoğan, kimilerinin korkulu rüyası, kimilerinin umudu, duası olmuş, dost ve düşman herkesin gözünde tartışmasız dikkate alınması gereken bir siyasal karakter olarak okunmuştur."

Abdülkadir Özkan kimdir?

1980’de İstanbul’da dünyaya geldi. İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun oldu. Gazeteciliğe 1993 yılında Yörünge dergisinde muhabir olarak başladı. İhlâs Haber Ajansında Dış Haberler Editörü olarak görev yaptı. İki yıl Avustralya’nın Sydney kentinde Turkish News Weekly gazetesinin haber koordinatörlüğü, ardından Tayland, Hong Kong, Çin ve Endonezya’da Uzakdoğu Haber Müdürlüğü görevlerini yürüttü. Lübnan Başbakanı Refik Hariri’nin ölümüne sebep olan saldırı sonrası Lübnan, Ürdün ve Dubai hattında 3 yıl kaldı. TNW’da haftalık köşe yazılarına devam etti. Strateji ve düşünce dergisi Global Research’ün genel yayın yönetmenliği görevini yürüttü. Medya ve kültürlerarası ilişkiler ve Marshall McLuhan’ın medya kuramları üzerine çalışmalar yaptı. 2010 yılında Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez’in, 2014 yılında Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı’nın basın müşaviri olarak görev yaptı. 2015 yılında ise Başbakan Başdanışmanı olarak atandı. Halen, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu İletişim İhtisas Komitesi Yönetim Kurulu Üyeliği, İslâm Kültür Sanat Platformu Genel Sekreterliği, Avrupa Diplomatlar Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği, Kültür ve Sanat Araştırmaları Merkezi Başkanlığı ve Democracy for All İnisiyatifi Genel Sekreterliği görevlerini yürütmekte olup, haftalık yazılar yazmaktadır. İyi derecede İngilizce bilen Özkan, evli ve üç çocuk babasıdır.