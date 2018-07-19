Abdurrahim Karakoç Kültür Merkezi’ne ‘Yılın Gençlik Projesi’ ödülü

Yıl Medya Ödül töreninde "Yılın Gençlik Projesi" ödülüne layık görüldü.

Abdurrahim Karakoç Gençlik, Spor ve Kültür Merkezi, "Yılın Gençlik Projesi" ödülüne layık görüldü. Wonders Event’te düzenlenen geceye siyaset, iş, bürokrasi, spor ve cemiyet hayatından birçok isim katıldı. Haber Ankara İmtiyaz Sahibi Volkan Memduh Gültekin ödülleri titizlikle seçtiklerini belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

Gençlerin sosyalleşmelerine katkı sunarken nitelikli ve keyifli zaman geçirmelerine de aracılık eden Abdurrahim Karakoç Gençlik, Spor ve Kültür Merkezi’nin ödüllendirilmesinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Bağlum’a ayrı bir değer katan Abdurrahim Karakoç Gençlik, Spor ve Kültür Merkezimizi 6 bin 500 metrekarelik alana inşa ettik. Merkezimizin oyun alanı bölümünde dart, satranç, bilardo, futbol ve basketbol, langırt, masa tenisi, air hokey var. Dinlenme alanı, sinema salonunun da olduğu merkezimizin atölye sınıfında gençler, geleneksel el sanatlarını öğrenirken geniş kütüphanesinden de faydalanabiliyorlar. Biz geleceği inşa edenin gençler olduğunu biliyor, onların sosyal ve kültürel etkinliklerle nitelikli zaman geçirmesini ve onları sokağın kötü etkilerinden korumayı kendimize görev addediyoruz” dedi.

Ak, kültür merkezinin önemli bir eksiği giderdiğine de dikkat çekerek, içerisinde yarı olimpik yüzme havuzu, aerobik ve fitness salonları, çok amaçlı salon, 6 derslikli KEDEM kurs merkezi, gençlik merkezi aktivite salonu ile kafeterya ve dinlenme alanlarının bulunduğunu kaydetti. Törende Kültür Mirası Projesi, Yılın Spor Projeleri, Yılın Eğitim Projeleri, Yılın Çevre Projesi gibi birçok farklı kategoride ödüller sahiplerini buldu. Gecede sahne alan Safiye Soyman ve Faik Öztürk ise katılanlara eğlenceli dakikalar yaşattı.