Abidinpaşa’da yıl sonu heyecanı

Çeşitli kurslara katılarak usta öğreticilerden eğitim alan Mamaklı kadınların el emeği göz nuru ürünleri sergilenmeye devam ediyor.

Mamak’ın 14 farklı noktasında hizmet veren aile merkezlerinde, çeşitli kurslara katılarak usta öğreticilerden eğitim alan Mamaklı kadınların el emeği göz nuru ürünleri sergilenmeye devam ediyor. Bu seferki açılışın adresi ise Abidinpaşa Aile Merkezi oldu. 360 kursiyerin yıl boyunca yaptığı çalışmalardan oluşan sergide bulunan yüzlerce ürün vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Ahşap boyamadan iğne oyasına, şiş dantelden takı tasarımına, dikiş nakıştan tel kırmaya 17 farklı branşta ve hepsi el emeği olan eserlerin sergilendiği açılışa Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, eşi Zeliha Akgül, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammed Abdullah Özer, meclis üyeleri ve çok sayıda kursiyer katıldı.

Yoğun geçen bir eğitim öğretim yılının ardından kursiyerlerin eserlerini görücüye çıkardığını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Her ürün üzerinde hanımlarımız yeteneklerini keşfediyor. Aile merkezleri hem kadınların kişisel gelişimlerine katkı sunuyor hem de onları meslek sahibi yapıyor. Kadınlarımız buradan öğrendikleriyle hem üretim yapıyor hem de aile bütçesine katkı sağlıyor” dedi.