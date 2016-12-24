Açar ailesi bir umutla babalarını arıyor

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde ‘biraz hava alacağım’ diyerek evden ayrılan adamdan haber alınamıyor. Açar ailesi bir umutla babalarından gelecek güzel haberi bekliyor.

Edinilen bilgiye göre, bir süredir prostat hastası olan ve hastanede tedavi gören Cemalettin Açar’ın dün akşam saat 17.00 sularında ‘biraz hava alacağım’ diyerek evden ayrıldığı ve bir daha eve dönmediği öğrenildi. İHA muhabirine konuşan Cemalettin Açar’ın eşi Aysel Açar (59), eşinin prostat hastası olduğunu ve ameliyat olması gerektiğini ifade ederek, "Kendisi hastaydı. Hastaneye götürüp ameliyat ettireceğimizi kafasına taktı. Akşam üzeri çok ’canım sıkıldı, kahvenin önüne gideyim’ dedi. Gidiş o gidiş, dönmedi" şeklinde konuştu.

Cemalettin Açar’ın oğlu Umut Açar ise (38), "Dün akşam aşağıya ineceğini söyledi. Bende ‘inme düşersin’ dedim. ‘10 dakika ineyim dolaşıp geleyim’ dedi. Ben de ‘tamam’ dedim. Bir daha gelmedi. Polise haber verdik, ifademi verdim. 112’ye jandarmaya her yere bilgi verildi" dedi.

Dün akşam saatlerinde evden ayrılan ve bir daha eve geri dönmeyen Cemalettin Açar’ın üzerinde parasının ve kimliğinin olmadığını ifade eden Açar ailesi, üzerinde yeşil kadife pantolon, siyah kazak ve gri montun bulunduğunu telefonun da çalışmadığını belirtti. 3 oğlu olan Cemalettin Açar’ın eve dönmesini umutla bekleyen ailesi şimdi kayıp olan Cemalettin Açar’dan gelebilecek güzel bir haberi bekliyor.

Gölbaşı Emniyet ekipleri kayıp Cemalettin Açar ile ilgili araştırma başlattı.