Açık Hat Davası’nda yeni gelişme

ATO Başkanı Gürsel Baran, "Meslek komitelerimizin sorunlarının çözümü için elimizden geleni yapmak bizim görevimiz" dedi.

Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) girişimleri sonucu, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu uygulamalarından dolayı yargılanan binlerce GSM bayii rahat bir nefes aldı. ATO Telekomünikasyon Meslek Komitesi, bir toplantı düzenleyerek hem sektör mensuplarını bilgilendirdi hem de ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran’a teşekkür etti. ATO VİP Salonu’nda gerçekleşen toplantının açılışında konuşan Komite Başkanı Ertuğrul Bozoğlu, abonelik sözleşmelerinde imzası olmamasına rağmen dağıtıcı ve ana bayilerin yetkilileri ve ortaklarının haksız yere yargılandığını hatırlatarak, binlerce kişinin mağdur olduğu konuda ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran’ın çalışmaları ve desteğiyle çok önemli bir aşamaya gelindiğini söyledi.

Konuyla ilgili hukuki açıklamayı ise Avukat Kürşat Ergün yaptı. Ergün, kamuoyunda “Açık Hat Davası” olarak bilinen ve yoğun bir dosya trafiğine neden olan yargılamalarda, “kanun yararına bozma kararı” sayesinde, abonelik sözleşmesi üzerindeki imzanın şirket yetkilisine ait olmaması durumunda beraat kararı alınabildiğini söyledi. Ergün, ATO Başkanı Baran’ın girişimlerinin, sorunun çözümüne çok ciddi katkı sağladığını ve açık hat davalarının gündemden önemli ölçüde çıktığını söyledi.

Baran’a teşekkür

ATO Telekomünikasyon Meslek Komitesi Meclis Üyesi Onur Arvas da sorunun çözülmesi için gösterdiği çabalardan dolayı ATO Başkanı Baran’a teşekkür etti. Baran ise konuşmasında, telekomünikasyon sektörünün 5809 sayılı yasadan kaynaklanan sorununu son Başbakan Binali Yıldırım’a ilettiklerini, Yıldırım’ın da sorunun çözümü için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı’nı aradığını anlattı. Baran, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun yasada geçen “bu işi bizzat yapanlar”ın abonelik sözleşmesindeki imza ve yazıların bilirkişi incelemesi yapıldıktan sonra tespit edilmesinin uygun olacağı yönünde Adalet Bakanlığı’na görüş bildirmesinin ardından sorunun uygulamada çözüme kavuşturulduğunu söyledi. Baran, konuyla ilgili çalışmaları sürdüreceklerini kaydetti. Meslek komitelerinden sorunlarını ATO Yönetimi’ne iletmelerini isteyen Baran, “Ankara Ticaret Odası, ticaretin kalbi. Ticaretin bütün alanlarındaki sorunları çözmekle ilgili bir gayretin içerisindeyiz. Meslek komitelerimizin sorunlarının çözümü için elimizden geleni yapmak bizim görevimiz” diye konuştu.

Toplantının sonunda ATO Başkanı Baran tarafından, ATO Telekomünikasyon Meslek Komitesi Başkanı Ertuğrul Bozoğlu ile sektör temsilcileri Kemal Yılmaz’a ve Recep Uzelli adına Ayhan Aydoğan’a, telekomünikasyon sektörüne sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür plaketi sunuldu. Toplantıya ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Halil İbrahim Yılmaz ve Temel Aktay ile Telekomünikasyon Meslek Komitesi Üyeleri ve sektör temsilcileri katıldı.