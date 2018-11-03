Açıköğretim'in İlahiyat Lisans Eğitimi vermesi için KDK'ya başvurdular

Geçmişte 28 Şubat gibi demokrasi dışı süreçlerle dini eğitime yapılan müdahale ve engellemeler sebebiyle ilahiyat okumak isteyip okuyamayanlar yahut iş hayatları nedeniyle örgün eğitime katılamayan vatandaşlar açıköğretimde ilahiyat lisans eğitimi verilmesi için KDK'ya başvuru yaptılar.

Yaş, ailevi durumlar, ekonomik ve sosyal şartlar gibi çeşitli nedenlerle örgün eğitime devam edemeyen vatandaşlar, açıköğretimde ilahiyat eğitimi verilmesi için, vatandaşın ücretsiz avukatlığını yapan Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurdular. Açıköğretimde halen İlahiyat Ön Lisans programı ile İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) eğitimi verildiğini ancak lisans eğitiminin programlar arasında yer almadığını ifade eden başvurucular, vatandaşların hatta Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin dahi lisans eğitiminden mahrum bırakılmasının doğru olmadığını belirttiler.

Diyanet: “Mevcut Personelimin Yarısından Fazlası Lisans Eğitimi Alabilecek Durumda”

KDK, başvurular üzerine YÖK, Anadolu, İstanbul ve Atatürk Üniversiteleri Rektörlükleri ile Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet-Sen, Türk Diyanet Vakıf - Sen'den bilgi, belge ve görüş talep etti. YÖK'ten gelen cevapta, halihazırda açıköğretimde ilahiyat alanında ön lisans ve İLİTAM eğitimlerinin verildiği, üniversite rektörlüklerinden gelen açıklamalarda ise bu kararın YÖK'e ait olduğu söylendi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın KDK'ya verdiği cevap yazısında şu anda ilahiyat ön lisans mezunu olup lisans tamamlama programına başvurabilecek 58 binden fazla personelinin bulunduğu ve öğrenimine devam eden personel de hesaba katıldığında toplam Diyanet personelinin yarısından fazlasının ilahiyat lisans programına katılma ihtimalinin mevcut olduğu ifade edildi.

KDK, bütün bu bilgi ve belgeler ışığında açılacak olan bir açıköğretim ilahiyat lisans eğitimine talebin oldukça fazla olacağını tespit etti. Geçmişte katsayı adaletsizliği ve 28 Şubat kararları neticesinde eğitimini yarıda bırakmış yahut istediği fakültelere girememiş mağdurlar da düşünüldüğünde açıköğretimdeki önlisans ilahiyat programının ve İLİTAM'ın mevcut halleri ile ihtiyacı karşılayamadığı görüldü. KDK'nın tayin ettiği bilirkişi de raporunda ilahiyat derslerinin uzaktan eğitim veya açıköğretim programlarıyla verilmesinde herhangi bir olumsuzluk olmayacağını belirtti.

KDK, pek çok alanda açıköğretim lisans eğitimi verilmekteyken yalnızca açıköğretim eğitimi alarak lisans eğitimi yapabilecek vatandaşların diğer bölümlerde olmayan daha zorlu bir sürece tabi tutularak, önce Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girerek Açıköğretim Fakültesi İlahiyat Önlisans Programına kaydolmalarının ve bu programı bitirdikten sonra da kontenjan dahilinde uzaktan eğitime tabi tutulmalarının eşitlik, adalet ve hakkaniyet ilkelerine uymadığına karar verdi.

Kurumun verdiği tavsiye kararında İlahiyat Açıköğretim Lisans Eğitimi verilmesi yönünde çalışmalara ivedilikle başlanılmasını, YÖK, Anadolu, İstanbul ve Atatürk Üniversiteleri Rektörlüklerine koordinasyon içinde bir ders içeriği tespit etmelerini, İLİTAM programının yaygınlaştırılmasını, konuyla ilgili eksikliklerin giderilmesi için de YÖK, Diyanet İşleri Başkanlığı ve sendikaların bir araya gelerek toplantı yapmasını önerdi.