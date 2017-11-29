ACity 60 milyon dolarlık yatırımla büyütüyor

Ofis ve otel bloklarının da dahil olduğu yaklaşık 60 milyon dolar yatırım hacmine sahip karma proje ile ACity’nin kiralanabilir alanı 39 bin metrekareden 60 bin metrekareye çıkartılırken, alışveriş merkezinin mevcut kısmı da kapsamlı olarak yenilenecek. 2018 yılında başlaması planlanan projenin tamamlanması ile mağaza sayısı 230’a, food-court kapasitesi, bin 500 kişiye, otopark kapasitesi de iki katına çıkarak 3 bin araca ulaşacak. Çekim gücüne sahip büyük metrekareli mağazaların, eğlence alanlarının, teraslı kafe ve restoranların arttırılmasının yanı sıra yeni ve modern görünümü ile ACity Premium Outlet, çok daha fazla ulusal ve uluslararası markaya ev sahipliği yapacak.

Genişleme ve yenileme projesi ile ilgili olarak Perakende Günleri’ndeki proje tanıtım toplantısında konuşan ECE Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Nuri Şapkacı, “2008 yılında 140 mağaza ile açılan ACity Outlet Center, 2014 yılında ilk büyüme projesini tamamlayarak 180 mağazaya ulaştı. Ankara’da ‘premium outlet’ denilince akla ilk gelen isim olan ACity, gerek sadık müşterilerinin gelişen talep ve ihtiyaçlarına cevap verebilmek, gerek potansiyel müşterilerine ulaşmak, gerekse perakende markalarının talep ettikleri nitelikli perakende arzını bünyesinde oluşturabilmek için şimdi ikinci kez büyüyor ve yenileniyor. Yatırımcımız A1 Grup ile 2013 yılından bu yana süregelen verimli işbirliğimizi bir adım daha öteye taşıyabilmekten büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

“Yeni markalara ev sahipliği yapacağız”

Toplantıda proje ile ilgili detayları paylaşan ECE Türkiye Alışveriş Merkez Yönetim Direktörü Semet Yolaç Canlıel de, “ACity, halihazırda 180 mağazada Boyner Outlet, Calvin Klein, CarrefourSA, DeFacto, IGS, In4Out, Koton, LC Waikiki, Levi’s, Marks&Spencer, Nike, Network, Occasion, Playpark Bowlingo, Starbucks, Superstep, TeknoSA, Tekzen ve Tommy Hilfiger’ın da aralarında yer aldığı birçok seçkin markaya ev sahipliği yapıyor. Genişleme ve yenileme projesi tamamlandığında yine dünyaca bilinen birçok yeni marka daha ACity müşterilerine ulaşabilecek” dedi.