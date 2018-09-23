Adalet Bakanı Gül Kızılcahamamlılarla bir araya geldi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Kızılcahamam’da düzenlen söyleşide halka hitap etti.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Kızılcahamam'da düzenlen söyleşide halka hitap etti.
Türkiye Gençlik Vakfı Teşkilat Koordinatörlüğünce, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde söyleşi düzenlendi. İlçedeki bir otelde düzenlenen programa, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ü, İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız, Kızılcahamam Belediye Başkanımız Muhittin Güney, eşi Ayşe Güney, AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Acar, Belediye Meclis Üyesi Songül Ergelen, Kemal Öztürk, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Taha Sarı, TÜGVA Kızılcahamam Temsilcisi Abdullah Şenli ve yönetimi katıldı.