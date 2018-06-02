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02 Haziran 2018 14:41

Adalet Bakanı Gül, sahurda öğrencilere menemen yaptı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sahurda misafir olduğu öğrenci evinde menemen yaptı.

Adalet Bakanı Gül, sahurda öğrencilere menemen yaptı

02 Haziran 2018 14:41


AK Parti Gaziantep 1. sıra milletvekili adayı olan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, seçim çalışmalarını memleketi Gaziantep’te yürütüyor. Hemşehrileriyle bir araya gelerek dertlerini dinleyen Gül, sahurda da bir öğrenci evine misafir oldu. Öğrencilerle sohbet eden Gül, sahur için mutfağa geçti. Kendi elleriyle menemen yapan Gül, öğrencilerle birlikte sahur yaptı. Gül’ün menemen yapma anı bir öğrenci tarafından sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden paylaşıldı. Gül ise "Yoğun geçen bir günü, öğrenci arkadaşlarımızın evindeki sahurla tamamladık. Sohbet ve menemenle kendi öğrencilik günlerimizi hatırladık" notuyla fotoğraf paylaştı.




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