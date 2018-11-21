İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adalet Bakanlığı personeline eğitim

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Metin Yılancı, Adalet Bakanlığı Eğitim Daire Başkanı İbrahim Şahin ile görüştü.

İbrahim Şahin'in makamında gerçekleşen görüşmede Adalet Bakanlığı çalışanlarının sorunları ve bunlara ilişkin çözümler hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.


Konuyla ilgili Büro Memur- Sen'den yapılan açıklamada, Adalet Bakanlığı çalışanlarının haklarının takipçisi olduklarını bildiren Genel Başkan Metin Yılancı, “Mesai mefhumu gözetmeden ülkemizin daha adil ve daha huzurlu bir ortama ulaşması için alın teri döken Adalet Bakanlığı çalışanlarının hakları göz ardı edilmemelidir” dedi. Yılancı, Adalet Bakanlığında görevli katiplerin tabi olduğu klavye eğitimi ve neticesinde uygulanan klavye sınavının, ilgili personelde endişe uyandırdığını belirtti.


Açıklamada Adalet Bakanlığı Eğitim Daire Başkanı İbrahim Şahin'in de yapılan uygulamanın bir sınav olmadığını, bakanlık içerisinde yürütülen bir eğitim faaliyeti olduğunu belirttiği ifade edildi. Şahin'in, “Adalet Bakanlığı Personeli bizim çalışanlarımız değil mesai arkadaşlarımızdır. Personelimizin var olan özelliklerini geliştirmeleri için gayret sarf ediyoruz. Bu arkadaşlarımızın güvencesi bizzat Adalet Bakanlığı'dır. Eğitim sonunda ceza veya müeyyide uygulanmayacaktır. Yalnızca eğitim faaliyeti sonunda sertifika verilebilmesi için erişilen seviye ölçülmektedir. Ayrıca Bakanlığımızda 25 yıl ve üzeri çalışan personelimizi bir etkinlik kapsamında Antalya'da ağırlayarak, moral ve motivasyonunun yükseltmesini sağlayacağız” dediği bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.