Adalet Bakanlığı personeline eğitim

İbrahim Şahin'in makamında gerçekleşen görüşmede Adalet Bakanlığı çalışanlarının sorunları ve bunlara ilişkin çözümler hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

Konuyla ilgili Büro Memur- Sen'den yapılan açıklamada, Adalet Bakanlığı çalışanlarının haklarının takipçisi olduklarını bildiren Genel Başkan Metin Yılancı, “Mesai mefhumu gözetmeden ülkemizin daha adil ve daha huzurlu bir ortama ulaşması için alın teri döken Adalet Bakanlığı çalışanlarının hakları göz ardı edilmemelidir” dedi. Yılancı, Adalet Bakanlığında görevli katiplerin tabi olduğu klavye eğitimi ve neticesinde uygulanan klavye sınavının, ilgili personelde endişe uyandırdığını belirtti.

Açıklamada Adalet Bakanlığı Eğitim Daire Başkanı İbrahim Şahin'in de yapılan uygulamanın bir sınav olmadığını, bakanlık içerisinde yürütülen bir eğitim faaliyeti olduğunu belirttiği ifade edildi. Şahin'in, “Adalet Bakanlığı Personeli bizim çalışanlarımız değil mesai arkadaşlarımızdır. Personelimizin var olan özelliklerini geliştirmeleri için gayret sarf ediyoruz. Bu arkadaşlarımızın güvencesi bizzat Adalet Bakanlığı'dır. Eğitim sonunda ceza veya müeyyide uygulanmayacaktır. Yalnızca eğitim faaliyeti sonunda sertifika verilebilmesi için erişilen seviye ölçülmektedir. Ayrıca Bakanlığımızda 25 yıl ve üzeri çalışan personelimizi bir etkinlik kapsamında Antalya'da ağırlayarak, moral ve motivasyonunun yükseltmesini sağlayacağız” dediği bildirildi.