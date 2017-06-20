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20 Haziran 2017 14:52

Adalet yürüyüşünde hayatını kaybeden Tatlı’nın cenazesinde çelenk krizi

CHP’nin “Adalet” yürüyüşü sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Hasan Tatlı’nın cenazesinde çelenk krizi yaşandı.

Adalet yürüyüşünde hayatını kaybeden Tatlı’nın cenazesinde çelenk krizi

20 Haziran 2017 14:52


Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde gerçekleşen Adalet Yürüyüşü’nde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden CHP Üyesi Hasan Tatlı’nın cenaze namazı Karşıyaka Camii’nde öğle namazını müteakip kılındı. Cenaze namazına CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, Dışişleri eski Bakanı Murat Karayalçın, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, aile yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Tatlı’nın tabutunun ve cenazeye katılanların üzerinde ise “Hasan Tatlı için adalet” yazılı dövizler yer aldı.



Çelenk krizi


Cenaze töreninde dikkat çeken başka bir detay ise çelenkler oldu. Tatlı ile beraber Karşıyaka Mezarlığı’nda cenaze namazı kılınan eski CHP milletvekili Namık Tekin’in eşi Yurdanur Tekin için Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ismine gönderilmiş çelenkler törende yer aldı. Çelenkler üzerinde Tatlı’nın fotoğrafının bulunmaması ise dikkat çekti. Basın mensuplarının durumu fark etmesi üzerine, CHP’liler çelenk üzerinde bulunan Yurdanur Tekin’in fotoğrafının yanına Hasan Tatlı’nın fotoğrafını da yerleştirdi.




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