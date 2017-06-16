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16 Haziran 2017 04:08

Adalet Yürüyüşü’nde keyifli mola

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı Adalet Yürüyüşü’nde Ankara 75.

Adalet Yürüyüşü’nde keyifli mola

16 Haziran 2017 04:08

Yıl Hipodromu’nda mola veren vatandaşlar keyifli dakikalar yaşadı.


CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı Adalet Yüyürüşü’nde Ankara 75. Yıl Hipodromu’nda mola verildi. Yürüyüşe destek vermek için farklı yerlerden Ankara’ya gelip hipodrom alanında kamp kuran vatandaşlar, hep beraber türkü söyleyip halay çekerek geceyi geçirdi. Alana çadır kuran Yenimahalle Belediyesi ve Çankaya Belediyesi mensupları, vatandaşlara, çay ikramında bulundu. Vatandaşların bir kısmı geceyi çadırlarda istirahat ederek geçirirken, bazı vatandaşlar da saz çalıp türkü söyleyerek eğlendi.


Yürüyüşün sonuna kadar takip edeceğini ifade eden Fatma Şirin, “Burada bekliyoruz, Kılıçdaroğlu’nun arkasındayız. Buradan yürüyüşe devam edeceğim. Nereye kadar giderse, biz de onun peşinden gideceğiz” dedi.


Avustralya’dan Ankara’ya gelip yürüyüşe katıldığını söyleyen Ahmet Büyükata, “Avustralya’dan geleli üç hafta oldu. Ankara’ya geldiğimde kendimi bu yürüyüşün içinde buldum. Duramadım buraya kadar geldim. Elimden geldiği kadar takip edeceğim. Geceyi de burada geçireceğim, yarın yine devam edeceğiz, çünkü bu yürüyüş adalet için” diye konuştu.


Kılıçdaroğlu’nun bu hareketiyle halkın ihtiyacına tercüman olduğunu ifade eden Selçuk Hazinedar ise “Eğer bir ülkede adalet arayışı varsa, orada adaletsizlik var demektir. Belki açlığa dayanır insanlar, susuzluğa dayanır, yokluğa dayanır ama onursuzluğa ve adaletsizliğe dayanamaz. Bu hareketi Kılıçdaroğlu başlatmadı. Bu hareketi adalete, özgürlüğe olan ihtiyaç başlattı. Kılıçdaroğlu, sadece buna tercüman oldu” şeklinde konuştu.




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