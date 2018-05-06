Adana’da misinalara takılan allı turna kurtarıldı

Allı turna tedavisinin ardından tabi ortamına tekrar bırakılacak.

Geçtiğimiz günlerde Adana’da Tuzla Yaban Hayatı Geliştirme sahasında bir allı turnanın misinalara takıldığını gözlemleyen tabiat fotoğrafçılarının durumu hemen DKMP ekiplerine bildirmeleri üzerine bölgeye gelen ekipler allı turnayı misinalardan kurtardı. Anında müdahale edilerek misinalardan kurtarılan yaralı allı turna veteriner hekim kontrolü için gözlem altına alındı. Tedavisi bir süre daha devam edecek olan flamingo gözlem altında tutulması için Tarsus Hayvanat Bahçesine teslim edildi. Flamingo eski sağlığına kavuştuktan sonra yeniden tabi ortamına salınacak.

Ülkemizin sahip olduğu biyolojik çeşitliliğin oldukça zengin olduğunun altını çizen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, “Bu çeşitliliği gelecek nesillere aktarmak için Bakanlık olarak biz de koruma çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Zaman zaman ise Adana’da olduğu gibi ülkemizin sahip olduğu bazı türlere müdahale etmek gerekebiliyor. Vatandaşlarımızın bu hususta gösterdiği duyarlılık gerçekten çok güzel. Böyle durumlarla karşılaşıldığında vatandaşlarımız bizlere bilgi verdikleri takdirde bizler anında müdahale ederiz” değerlendirmesinde bulundu.