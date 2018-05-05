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05 Mayıs 2018 10:16

“Adım adım Anadolu”konseri’ne büyük ilgi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı düzenlediği kültürel etkinliklerle Başkentlileri buluşturmaya devam ediyor.

“Adım adım Anadolu”konseri’ne büyük ilgi

05 Mayıs 2018 10:16


Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korusu ile FOMGET Halk Dansları Topluluğu’nun birlikte sahne aldığı“ Adım Adım Anadolu” konseri ve gösterisi Başkentlilerden tam not aldı.


“Adım Adım Anadolu” yılsonu konserinde; Ege’den Karadeniz’e, Doğu Anadolu’dan İç Anadolu Bölgesi’ne Türkiye coğrafyasının tüm renklerini barındıran türkü ve halk dansları Başkent’te taşındı.


Hep bir ağızdan türküler söylendi


Gençlik Parkı Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilen konser, Şef Mustafa Özcan’ın yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu’nun seslendirdiği “İzmir’in Kavakları” adlı türküyle başladı.


Dillerden hiç düşmeyen“Yeşil yaprak arasında kırmızı gül goncası”,“Kul olayım kalem tutan ellere”, “ Kağızman’a ısmarladım nargile” adlı türküleri seslendiren sanatçılara ve koroya eşlik eden Başkentliler, coşku dolu bir gece yaşadılar.


FOMGET’ten muhteşem performans


Genel Sanat Yönetmenliğini Tamer Bozkuş’un yaptığı Halk Dansları Topluluğu FOMGET, Ege Bölgesi’ne ait danslarla izleyicileri adeta büyüledi.


İzmir, Ankara, Kırıkkale, Erzurum, Trabzon ve Mardin yörelerine ait dansları muhteşem bir performansla sunan FOMGET, Başkentlilerin hep bir ağızdan seslendirdiği türkülere de danslarıyla renk kattı.


Başkent konsere doyacak


Başkentlilerin büyük ilgi gösterdiği konsere Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Yılmaz, Sağlık İşleri Daire Başkanı Paşa Enver Baysa ve çok sayıda davetli katıldı.


Anadolu’nun tüm renklerinin bir arada olduğu konser ve gösterilerin bundan sonra da devam edeceğini belirten Yılmaz,“Büyük bir emekle hazırlanan bu muhteşem konseri bize yaşatan değerli ses sanatçılarımıza ve dansçılarımıza tek tek teşekkür ediyorum” dedi.




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