Adıyaman çiğ köftesi tescillendi

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Habip Asan, ’’Ülkelerin kalkınmasında patentler, markalar, tasarımlar kadar coğrafi işaretler de son derece önemli bir kalkınma aracı olarak kullanılmaktadır’’ dedi.

Türk Patent ve Marka Kurumu’nda Adıyaman etsiz çiğ köftesi coğrafi işaret tescil belgesi takdim töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Habip Asan, ’’Özelikle 2017 yılı Türk Patent ve Marka Kurumu açısından coğrafi işaretler alanında çok önemli bir atılım yılı olmuştur. 2017 yılında yaptığımız 100’ün üzerinde 7 tescille toplamda 356 coğrafi işaret tescili sayısına ulaştık. Bunlardan bir tanesi de belgesini verecek olduğumuz Adıyaman etsiz çiğ köfte coğrafi işaretidir. Aynı zamanda kurumumuzda başvuru işlemleri devam eden 402 coğrafi işaretimiz vardır. Diğer taraftan 3 tane coğrafi işaretimiz; Antep baklavası, Aydın inciri ve Malatya kayısısı Avrupa Komisyonunda da tescil işlemlerini tamamlamış ve Avrupa ülkelerinin tamamında geçerli durumdadır. 14 tane yeni başvurumuz Avrupa komisyonunda şu anda işlemleri devam etmektedir’’ ifadelerini kullandı.

’’Ülkelerin kalkınmasında patentler, markalar, tasarımlar kadar coğrafi işaretler de son derece önemli bir kalkınma aracı olarak kullanılmaktadır’’ diyen Asan konuşmasını şöyle sürdürdü:

’’Ülkemizde bu tescilleri yaparak bu konudaki farkındalığı artırıyoruz ve son dönemde belgeleri bir törenle sunuyoruz. Bir taraftan tescil sayıları artıyor, diğer taraftan bu coğrafi işaretlerden daha fazla katma değer nasıl oluştururuz bununla ilgili çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Bugün tescil belgesini vereceğimiz ürün katma değer oluşturma noktasında oldukça mesafe almış bir ürün hem ülkemizde hem de yurt dışında son derece başarılı bir pazarlama stratejisiyle. Bugün bu etkinlikten sonra bunun daha da artacağını öngörüyorum. Coğrafi işaretlerin bir diğer özelliği ise Türk milletinin ortak değerleridir. Bu elde edilen belge Türkiye’deki tüm kişilere açıktır, herkes bunu serbest şekilde üretebilir.”

Adıyaman Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu ise, ’’Anadolu’nun her köşesinde çiğ köfte soframızın vazgeçilmezidir. Adıyaman özellikle Sincik ilçesinde ve merkezinde bu işi fabrikasyona çevirerek Türkiye’de ve hatta uluslararası pazara kadar bu işi götüren bir çaba içerisinde olduğunu gördük. 2015’te bu işin marka tesciline başvurmayı uygun gördük. Başvuruyu yaptık, etsiz çiğ köfte pazarı Türkiye’de bir hayli büyüdü. Yaklaşık 20 bin şubede bu çiğ köfte pazarla buluştu. Türkiye’nin hemen hemen yüzde 95 AVM’sinde Adıyaman çiğ köftesini bulabilirsiniz. Hata Avrupa’nın birçok ülkesinde bulabilirsiniz. Ülkemize ciddi bir ekonomik kazanım elde etmiştir. Yaklaşık 1 milyar TL civarında yıllık getiri sağlayan bir sektörden bahsediyoruz. Bugün bu çiğ köfte belgesini almış olmamız özelikle dış devletlerde daha fazla açılarak ülkemize katma değer üretim noktasında ciddi bir mesafe alacağına inanıyorum’’ şeklinde konuştu.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın da , Adıyaman’ın en özel anlarında hep çiğ köftenin olduğunu ve acının en tatlı halinin de çiğ köftede bulunabileceğini söyledi.

Törene Asan, Uslu ve Aydın’ın yanı sıra Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu katıldı. Konuşmaların ardından tescil belgesi belgesi takdimi gerçekleşti. Çiğ köfte ustası Kenan Leblebici, törenden önce çiğ köfte hazırlayıp çiğ köftenin yapılışını anlattı. Hazırlanan çiğ köfte, konuşmaların ardından misafirlere ikram edildi.