Bilden, “Ülkemizde 3,5 milyon mülteci var, hasta birisine bekle diyemeyiz” dedi.

Avrupa Birliği Komisyonu Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hanh, bir dizi ziyaretlerde bulunmak amacıyla geldiği Ankara’da Altındağ Göçmen Sağlığı Eğitim Merkezi’ne de ziyarette bulundu. Ziyarette sağlık merkezinde çalışan doktorlar ve tedavi gören hastalarla görüşen Hanh’a, AFAD Başkanı Halis Bilden ve AB Türkiye Delegasyon Başkanı Chrisian Berger de eşlik etti. Heyet daha sonra merkezde basın açılması yaptı.

Türkiye ve Avrupa Birliği arasında 18 Mart 2016 yılında anlaşmaya varılan “Mülteci Anlaşması" ve bu anlaşma kapsamında AB’nin Türkiye’deki mültecilere yönelik 3+3 milyar euroluk yardım desteğindeki sürece değinen AFAD Başkanı Bilden, “Sayın Hanh’dan şunu istirham ediyorum. Çok ivedi bir şekilde bu kaynağı prosedürlere takılmadan ülkemize ne kadar hızlı gönderirlerse o kadar mutlu olacağız. Çünkü hayat devam ediyor. 3,5 milyon mülteci ülkemizde, sağlıkta hasta birisine bekle diyemeyiz. Türkiye Cumhuriyeti olarak bütün hastanelerimizi açtık. Milli Eğitim’de eğitim bekleyen birisine bekle para gelecek diyemeyiz. Onunu için işin çok ciddi aciliyeti var. Bu konuda yardım bekliyoruz” dedi.

“Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz”

Avrupa Birliği Komisyonu Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hanh ise hem Türkiye’de hem de AB içerisindeki prosedürlerin zaman zaman ağır işlediğini belirterek, “Rakamlarda herhangi bir şekilde anlaşmazlık yok. Aktarılan miktar ve aktarılacak olan miktar üzerinde mutabıkız” ifadelerini kullandı. Hanh şunları söyledi:

“Geçtiğimiz yıldan bu yana AB ilk baştan belirlenmiş olan 3 milyar euro miktarı ile mültecilere ve ev sahibi topluma eğitim, alt yapı, sosyo-kültürel destek için çalışmalara başladı. Bu konudaki çalışmaları mümkün olan en hızlı biçimde gerçekleştiriyoruz. Sizin de prosedürleriniz zaman zaman ağır olabiliyor, bizde de yine aynı şekilde ağır işleyen prosedürler var. Bunu en hızlı şekilde gerçekleştirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Sayın Başkanın da ifade ettiği gibi rakamlarda herhangi bir şekilde anlaşmazlık yok. Aktarılan miktar ve aktarılacak olan üzerinde mutabıkız. Bu da Türkiye ile somut dayanışmamızın bir dizaynıdır.”

Ziyarete Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı Prof. Dr. İrfan Şencan da katıldı.