AFAD'da eğitimler başladı

Çankaya Belediyesi, çocuklar için eğitici ve eğlenceli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Geçtiğimiz eğitim yılında Çankaya Evlerinde çeşitli kurslara katılan bin 171 çocuk, Deprem Simülasyon Merkezi, baskı atölyesi, satranç turnuvası gibi hem eğitici hem de eğlendirici etkinliklere katıldı. Bu yıl da gerçekleştirilen etkinliklerin ilki Hürriyet İlkokulu öğrencilerinin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ziyareti ile gerçekleşti. AFAD'ın Deprem Simülasyon Merkezi'ne yapılan ziyarette çocuklara uzman eğitmenler tarafından yerküre ve depremin nedenleri anlatıldı.

AFAD'ın Deprem Simülasyon Merkezi'nde deprem anında neler yapılması gerektiğine yönelik verilen bilgiler farklı oyunlarla kurgulanarak, çocukların kalıcı bir şekilde öğrenmesi sağlanıyor. Çocuklar öğrendikleri hayati bilgileri simülasyon odasında pratik ederek de pekiştiriyor. 2017-2018 eğitim döneminde 204 çocuğun katıldığı etkinlikte bu yıl sayının daha da artması bekleniyor.