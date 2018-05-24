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24 Mayıs 2018 10:42

Afgan gecesinde terör lanetlendi

“Sınırları aşan kardeşlik için dünyanın evi Keçiören” temasıyla düzenlenen 9.

Afgan gecesinde terör lanetlendi

24 Mayıs 2018 10:42

Uluslararası Ramazan Etkinlikleri’nin konuğu Afganistan oldu.


Kalaba Kent Meydanı’nda Afganistan Kültür Evi’nin açılışıyla başlayan geceye ev sahibi Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ve eşi Hatice Ak’ın yanı sıra Afganistan’ın Ankara Büyükelçisi Abdulrahim Sayedjan, Meclis üyeleri, Afganlı öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Afganistan’ın Kandahar vilayetinde 16 kişinin ölümüyle sonuçlanan terör saldırısına ithafen Abdulbari Faik’in okuduğu Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda tüm terör şehitleri de rahmetle anıldı.


Afganistan’ın medeniyetin beşiklerinden olduğunu belirten Başkan Ak, “Afganistan uzun süredir terörle mücadele ediyor, onların acılarını paylaşıyoruz. Sovyet işgali sırasında elimizdeki imkanlar doğrultusunda oraya yardım ulaştırmıştık, o işgale karşı olduğumuzu belirtmiştik. Daima yanlarında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Gönül bağımız hep var, bu bağı bugün tekrar pekiştiriyoruz” dedi.


Büyükelçi Sayedjan da Ramazan’ın bereket, sulh, kardeşlik, birlik ve dayanışma ayı olduğunu hatırlatarak, “Teröristler hem Endonezya hem de Afganistan’da kan döküyorlar. İbadet ayı Ramazan’da bile terörle mücadele ediyor, Ramazan’ı huzur içinde geçirmeye çalışıyoruz. Teröre rağmen Ramazan Afganistan’da çok güzel geçer, iftarlar beraber yapılır, camilerde hatimler indirilir” diye konuştu.


Türk halkından dua istediklerini belirten Sayedjan, “Türkiye gibi huzurlu bir Ramazan geçirmeyi diliyoruz. Türkiye ve Afganistan dostluğu daimdir ve daim kalacaktır. Afganistan’a barış gelmesi için hep birlikte bu kutsal ayda dua edelim” dedi.


Büyükelçi Sayedjan, Türkiye’de yaklaşan seçimleri de hatırlatarak, seçimlerin barış ve demokrasi içinde geçmesi temennisinde bulundu. Başkan Ak’a gecede Afgan halısı hediye edildi.




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