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07 Mayıs 2018 11:30

Afganistan’a uygulama serası desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Afganistan’da tarıma destek amacıyla Belh Vilayetinin Tarım, Sulama ve Hayvancılık Müdürlüğüne ve Mezar-ı Şerif Belediye Başkanlığının bahçelerine 280 metrekare genişliğinde iki adet modern ve standartlara uygun uygulama serası kurdu.

Afganistan’a uygulama serası desteği

07 Mayıs 2018 11:30


TİKA, Afganistan’ın Belh Vilayetinde Belediye Başkanlığı ve Tarım, Sulama ve Hayvancılık Müdürlüğüne 2 Adet Uygulama Serası yapımını gerçekleştirdi. Uygulama Serasında yapılacak tarım faaliyeti ile bitki ve sebze yetiştiriciliğinin geliştirilmesi amaçlanıyor. İlk etapta ilgili kurumlardaki personelin kullanımına sunulan serada yapılacak tarım uygulamaları ile bölgede seracılığın geliştirilmesi hedefleniyor. Afganistan’da başta sağlık, eğitim, sosyal ve kültürel alanlarda olmak üzere bir çok alanda projeleri hayata geçiren TİKA, tarım alanında da yeni bir proje olarak, Belh Vilayeti Mezar-ı Şerif ili Belediye Başkanlığı ile Tarım, Sulama ve Hayvancılık Müdürlüğünün bahçelerine uygulamalı sera yapımı gerçekleştirdi.


Uygulama serasının teslim programına, Mezar-ı Şerif Başkonsolusu Şevki Seçkin Alpay, TİKA Mezar-ı Şerif Program Koordinatörü Zühtü Çal, Belh Vali Yardımcısı Muhammed Beşir Tevhidi, Belh Vilayeti İl Şura Başkanı Muhammed Efzal Hadid, Belediye Başkanı Muhammed Nasir Ayni, Belh Tarım, Sulama ve Hayvancılık Müdürü Siracuddin Mihraban ve Belh Vilayeti yerel yetkilileri katıldı. Uygulama serasının açılış töreni Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. Açılış konuşmasını yapan Belh Vali Yardımcısı Muhammed Beşir Tevhidi, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Afganistan İslami Cumhuriyeti Devletini en zor donanımlarda bile yalnız bırakmadığını, ihtiyaç duyulan her alanda desteklerini esirgemediğini, bu seranın Türkiye’nin yapmış olduğu yardımlarının bir örneği olduğunu belirterek, bunun gibi projelerin diğer ilçe, kasaba ve köylerde yapımının yaygınlaştırılmasını talep etti. Tevhidi, Afganistan halkı adına Türkiye Cumhuriyeti Devletine, Türk halkına ve TİKA’ya yapmış olduğu tüm yardımlarından dolayı teşekkürlerini iletti. Program, kurdele kesilmesi ve uygulama seralarının gezilmesi ile sona erdi.




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