Afganistan’da üniversiteye fen laboratuvarı

Semengan Üniversitesi Fen Fakültesinde eğitim alan öğrenciler, aldıkları teorik eğitimi pratiğe dönüştürecek laboratuvarlardan yoksun bir şekilde eğitim görüyordu. Kısıtlı imkânlarla eğitim gören öğrencilerin daha iyi ve kaliteli bir eğitim ortamına kavuşması amacıyla TİKA, söz konusu üniversitede fizik, kimya ve biyoloji bölümlerine laboratuvarlar kurdu. TİKA tarafından kurulan laboratuvarların açılış töreni Semengan Üniversitesi toplantı salonunda Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Daha sonra Türkiye ve Afganistan milli marşları okundu. Törene Semengan Valisi Abdul Kerim Haddam, Semengan Üniversitesi Rektörü Muhammed Nazari, TİKA Mezar-ı Şerif Program Koordinatörü Zeki Bulduk, Semengan emniyet yetkilileri, akademisyenler, basın mensupları, davetliler ve öğrenciler katıldı.

Samangan Üniversitesi Rektörü Muhammed Nazari, törende üniversite hakkında kısa bilgi vererek, öğrencilerin kısıtlı ve az imkanlar ile eğitimlerini sürdürdüğünü belirtti. Nazari, Semengan Üniversitesinin ilk kez TİKA sayesinde modern fen laboratuvarlarına sahip olduğunu, fen bilimleri alanındaki öğrencilerin bundan sonraki dönemlerde yalnız teorik değil uygulamalı eğitimleri de alacaklarını söyledi. Rektör Nazari, rüyalarının bugün gerçekleşmiş olduğunu, öğrenciler ile birlikte kendini çok mutlu hissettiğini dile getirerek, TİKA’dan desteklerinin devamını dileyerek teşekkür etti.

Semengan Valisi Abdul Kerim Haddam ise, Türkiye Cumhuriyeti’nin Afganistan halkının hep zor durumlarda yanında olduğunu, eğitim, sağlık, tarım, sosyal, askeri ve nizami alanlarda destekte bulunduğunu ifade etti. Vali Haddam, son zamanlarda Afganistan’da artan güvensizlik ve işsizlik sorunundan dolayı binlerce kişinin Türkiye’ye sığındığını ve Türk halkının onlara kucak açtıklarını da belirtti. Vali Haddam, Türkiye’ye Afganistan’a yapmış olduğu desteklerden dolayı sonsuz şükranlarını iletti.

TİKA Mezar-ı Şerif Program Koordinatörü Zeki Bulduk ise, Türkiye’nin Afganistan’da hiçbir ayrım yapmaksızın tüm kesimlere eşit mesafede olduğunu ve kalkınma yardımlarını hiçbir karşılık beklemeden ulaştırmaya çalıştıklarını ifade etti. TİKA’nın Afganistan genelinde binden fazla projeyi hayata geçirdiğini anlatan Bulduk, özelikle eğitim ve sağlık alanlarında büyük yatırımlar yapıldığının altını çizdi. Bulduk, "TİKA olarak kimya, fizik ve biyoloji laboratuvarları kurduk ve gerekli malzeme desteğinde bulunduk. Önümüzdeki yıllarda da Semengan Üniversitesi için çalışmalarımız devam edecektir" diyerek üniversite öğrencilerine laboratuvarların hayırlı uğurlu olması dileğinde bulundu.

Açılış töreni davetlilere hediyeler verilmesi, kurdele kesilmesi ve laboratuvarların gezilmesi ile sona erdi.