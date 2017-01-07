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07 Ocak 2017 11:52

Afganistan’da yetim çocuklara kışlık giyim yardımı

Afganistan’da yetim çocuklara kışlık giyim yardımı

07 Ocak 2017 11:52

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Afganistan’ın kuzeyinde bulunan Çevizcan, Semengan, Tahar ve Badahşan vilayetlerindeki il yetimhanelerinde yaşayan 300 çocuğa kışlık giyim yardımında bulundu.
Afganistan’da 30 seneden fazla olan iç savaş, çatışmalar ve intihar saldırılarından dolayı babasını kaybeden pek çok çocuk devletin koruması altında bulunuyor. TİKA da, Afganistan Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde olan şehir yetimhanelerine yapılan ziyaret esnasında yetimlerin eksiklerini tespit ederek yetimhanede kalan yaklaşık 300 çocuğa kışlık giyim desteği yaptı.
TİKA Mezar-ı Şerif Koordinatörü Zeki Bulduk ve TİKA yetkilileri, Cevizcan, Semengan, Tahar ve Badahşan Vilayetlerinde bulunan yetimhanelerde çocukları yakından ziyaret ederek TİKA adına bir takım kışlık giyecek yardımında bulundu. Çocuklar TİKA tarafından dağıtılan kışlıkları sevinçle karşıladı.
Afganistan Vilayet Sosyal İşler Müdürleri ve Yetimhane Müdürleri, TİKA tarafından yapılan destek ve yardımlarından dolayı teşekkür etti.



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