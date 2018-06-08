Afganistan’da yetimlere oyun parkı

Herat’ta Şeyh Zeyneddin Hâfi Yetimhanesi’ne TİKA Tarafından yaptırılan oyun parkı hizmete açıldı. 100 çocuğun bir arada rahatlıkla oyun oynayabileceği kapasiteye sahip oyun parkının açılışına TİKA Strateji Daire Geliştirme Başkanı Tolga Keskin, Herat İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri ve TİKA yetkilileri katıldı. TİKA Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Keskin, TİKA’nın bu yıl Herat’ta ikinci çocuk parkını açtığını kaydederek, “TİKA daha önce bildiğiniz gibi Afganistan genelinde yetimlerimizle ilgili ciddi ve kalıcı çalışmalar yaptı. 2017 yılında kurulan ve Herat ile Batı Afganistan bölgesine hizmet vermekte olan TİKA Herat Program Ofisi de diğer çalışmaların yanında yetimlerimizle ilgili kalıcı çalışmalar da yapacaktır” dedi.

TİKA Herat Koordinatörü Ali Ergun Çınar ise, Herat’ta yetimhaneler ve yetimlere yönelik çeşitli proje ve programların hayata geçirilmesinin önemli olduğunu ve TİKA’nın bu hususta üzerine düşeni yapacağını kaydetti.

TİKA tarafından Herat şehrinde bulunan din adamlarına da iftar yemeği verildi. Yemeğe Herat Hac ve Evkaf Başkanı Mevlevi Seyyid Muhammed Şirzâdi de dahil olmak üzere Herat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Herat medreselerinden tanınmış ve seçkin İslâm âlimleri iştirak ettiler. Kur’ân-ı Kerim tilâveti ile başlayan iftar programında konuşan TİKA Herat Program Koordinatörü Ali Ergun Çınar, “Türkiye ve Afganistan aynı kültür ve medeniyet havzasına mensup iki dost ve kardeş ülkedir. Afganistan’ın dini müesseselerinin Türkiye’nin 1000 yıllık Selçuklu-Osmanlı geleneğinden gelen tecrübesinden istifade etmesini arzu ediyor. Afganistan’ın sulh ve sükûna kavuşması yolunda muhterem Afgan ulemasının gayretlerini takdirle karşılıyoruz” ifadelerini kullandı.

Herat Hac ve Evkaf Başkanı Şirzâdi, yemek dolayısı ile TİKA’ya teşekkür ederek, “Türkiye gerçek anlamı ile Afganistan’ın dostu olup, Türk milleti şerefli tarihi boyunca İslâm’a hizmet etmiştir” dedi. Şirzâdi, Afgan Türk Okullarının Türkiye Maarif Vakfı’na devrinden dolayı duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.