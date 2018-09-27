Afrika Sendikalar Birliği Örgütünün 41. Genel Kurulu Cezayir'de yapıldı

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Sekreteri Osman Yıldız, Cezayir'de Afrika Sendikalar Birliği Örgütünün (OATUU) 41. Genel Kurulunda sendikal dayanışmanın önemini vurgulayarak, “Sendikalar iş yerinde barışın teminatıdır” dedi.

HAK-İŞ Genel Sekreteri Osman Yıldız, Cezayir'de OATUU 41. Genel Kurul toplantısına katılarak sendikal dayanışmanın önemini anlattı. Genel kurul kapsamında gerçekleştirilen OATUU'nun “Barış, Güvenliğin Sağlanmasında Sendika ve Üçlü Yapının Rolü” konulu uluslararası sempozyumda konuşan Yıldız, “Afrika Sendikalar Birliği Örgütü ve Cezayir İşçi Sendikaları Konfederasyonu (UGTA) tarafından genel kurula davet edilmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. OATUU'yu 41. Genel Kurulunda barış ve üçlü yapı konularını seçmesinden dolayı kutluyorum” dedi.

Barışın yaşamı sürdürmenin temel şartı olduğunu ifade eden Yıldız, uluslararası alanda, milletler arasında ve iş yerlerinde barışı formüle etmek istediklerini belirtti. Ayrıca iş barışına da ihtiyaçlarının olduğunu söyleyen Yıldız, iş yerinde barış, güçlü bir bağımsız sendikal hareket gerektiğini vurguladı.

“Barışın savunucuları sendikalar ve sendikacılardır”

Yıldız, “Barışın savunucuları sendikalar ve sendikacılardır. Sendikacılığın temel ilkesi, barışı barındıran dayanışmadır. Yoksulluk, hoşgörüsüzlük, ayrı toplumlar, sendikal yapının güçlü bir şekilde karşı karşıya olduğu savaşları ateşlemesinin çok önemli nedenleridir. Türkiye, DEAŞ, PKK, FETÖ, PYD gibi birçok terör örgütü ile karşı karşıyadır. Sendikalar ve toplumlar olarak hem kavramsal hem de kurumsal olarak teröre karşı durmalıyız. Bazıları terörizme karşı kavramsal olarak karşı durmakta, ancak terör örgütlerini kınamakta yetersiz kalmaktadır. Ancak terörizm ve terörist örgütler arasında kınanması gereken bir boşluk olmamalı” ifadelerini kullandı.

“Taşeron işçilerin kadroya alınması dünyadaki neoliberal eğilime karşı güçlü bir rüzgardır”

HAK-İŞ'in son yıllarda başarılı bir şekilde taşeron işçileri örgütlemeyi başardığını anlatan Yıldız, “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taleplerimize dayanarak yasayı onaylaması sayesinde kamuda çalışan taşeron işçilerin düzenli işçi statüsüne dönüştürülmesi başarıyla sonuçlanmıştır. Bu hareket, dünyadaki neoliberal eğilime karşı güçlü bir rüzgardır. HAK-İŞ olarak önceliklerimizden bir başkası da serbest piyasa ekonomisi ile yaşadığımız için özel sektörde örgütlenmektir. Türkiye'de yaklaşık 13 milyon kayıtlı çalışan var. Ancak örgütlü işçiler, kamu görevlileri dışında 2 milyondan azdır. İşçilerin yüzde 80'ini oluşturan özel sektörde işçileri örgütlemeliyiz. Sosyal diyaloğa dayalı olarak üçlü yapı doğrultusunda politikalar geliştirmeliyiz. Bu politikayla sendikalarda kadın örgütlenmeyi arttırmayı başardık” şeklinde konuştu.

Yıldız konuşmasının devamında şunları kaydetti:

“HAK-İŞ, uluslararası alanda faaliyet gösteren kuruluşlardan birisi olan ITUC'un üyesidir. OATUU ile 1990'ların ortalarından beri dostluk ve dayanışma temelinde iyi ilişkilerimiz var. Güçlü bir sendikacılık, demokrasi, barış ve refah için el ele çalışmaktan onur duyuyoruz. Ayrıca 2019 yılında gerçekleştirilecek olan OATUU'yu, UGTA'yı ve bütün katılımcı konfederasyonları HAK-İŞ 14. Olağan Genel Kuruluna davet ediyoruz.”